UP चुनाव में जनजन तक ऐसे पहुंचेगी BJP,  विधानसभा से बूथ स्तर तक प्लान तैयार

उत्तर प्रदेश 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है. पार्टी अब अपने अभियान और प्रचार को आईटी सेल की मदद से जन-जन तक पहुंचाएगी. इसको लेकर लखनऊ में बीजेपी महानगर कार्यालय में विधानसभा और मंडल स्तर के आईटी संयोजकों की बैठक हुई. इसमें पार्टी के कार्यक्रमों और अभियानों को सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की गई.

लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बैठक में कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पार्टी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचने का काम करेगी. इसके लिए विधानसभा से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक आईटी कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए.

गोंडा में आंधी-बारिश के बीच स्कॉर्पियो पर गिरा भारी पेड़, नवजात की मौत

डिजिटल प्रचार को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर चर्चा

बैठक में डिजिटल प्रचार को सिर्फ विधानसभा और मंडल स्तर तक सीमित नहीं रखने, बल्कि बूथ स्तर तक मजबूत करने पर भी चर्चा हुई. आनंद द्विवेदी ने बैठक में कहा कि पार्टी का बूथ स्तर पर भी कोई कार्यक्रम है तो उसको भी सोशल मीडिया पर डाले. ताकि लोग बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़े, उन्हें सरकार योजनाओं के बारे में बताए.

9 विधानसभा में 3 हजार से ज्यादा बूथ

लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें है. इनमें मलिहाबाद, बीकेटी, सरोजनीनगर, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट और मोहनलालगंज शामिल हैं. 3,561 मतदान बूथ हैं.

विधानसभा क्षेत्र - विधायक - पार्टी

168 मलिहाबाद (SC)-जय देवी बीजेपी

169 बख्शी का तालाब - योगेश शुक्ल बीजेपी

170 सरोजनीनगर - राजेश्वर सिंह बीजेपी

171 लखनऊ पश्चिम - अरमान खान सपा

172 लखनऊ उत्तर - डॉ. नीरज बोरा बीजेपी

173 लखनऊ पूर्व - ओपी श्रीवास्तव बीजेपी

174 लखनऊ मध्य - रविदास मेहरोत्रा सपा

175 लखनऊ कैंट - ब्रजेश पाठक बीजेपी

176 मोहनलालगंज (SC) - अमरेश कुमार बीजेपी

UP में बारिश का कहर जारी, इन जिलों में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान

