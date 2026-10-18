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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव ने मिशन-27 के लिए चला नया दांव, हर जिले का होगा अलग घोषणा पत्र

अखिलेश यादव ने मिशन-27 के लिए चला नया दांव, हर जिले का होगा अलग घोषणा पत्र

सपा चुनाव से पहले जारी होने वाले घोषणा पत्र में प्रदेश के सभी जिलों की अलग-अलग जरूरतों और समस्याओं को जगह देगी. इसके लिए जिला इकाइयों और जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया जा रहा है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 18 Oct 2026 02:07 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अलग रणनीति तैयार करने में लगी है. इस बार पार्टी घोषणा पत्र को हर जिले के हिसाब से तैयार करने में जुटी है. सपा स्थानीय समस्याओं और जनता की जरूरतों को चुनावी मुद्दा बनाकर मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश करेगी. 

सपा चुनाव से पहले जारी होने वाले घोषणा पत्र में प्रदेश के सभी जिलों की अलग-अलग जरूरतों और समस्याओं को जगह देगी. इसके लिए जिला इकाइयों और जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया जा रहा है. स्थानीय पदाधिकारियों को लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं की जानकारी जुटाने को कहा गया है. जिलावार घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं, बेरोजगारों, छात्रों, छोटे कारोबारियों और स्थानीय उद्योगों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी. उद्योगों, रोजगार, सड़क, पुल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े सवालों को तरजीह मिलेगी. 

स्थानीय मुद्दों से चुनावी माहौल बनाने की तैयारी

सपा विधानसभा चुनाव को केवल प्रदेश स्तर के बड़े राजनीतिक मुद्दों तक सीमित न रखकर स्थानीय समस्याओं से जोड़ना है. पार्टी चाहती है कि हर जिले के मतदाताओं को लगे कि उनकी समस्याओं और जरूरतों को चुनावी एजेंडे में जगह दी गई है. इसके लिए जिले की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर वादों और प्राथमिकताओं को अंतिम रूप दिया जाएगा.

संगठन को सक्रिय करने की भी कोशिश

जिलावार घोषणा पत्र तैयार करने की कवायद को संगठन की सक्रियता बढ़ाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है. जिला इकाइयों से सुझाव और मुद्दे मांगने से स्थानीय पदाधिकारियों की चुनावी तैयारियों में भागीदारी बढ़ेगी. साथ ही पार्टी नेतृत्व को यह समझने में मदद मिलेगी कि किस जिले में जनता के बीच कौन से मुद्दे प्रभावी हैं.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 18 Oct 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News SAMAJWADI PARTY UP Election 2027
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