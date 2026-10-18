अखिलेश यादव ने मिशन-27 के लिए चला नया दांव, हर जिले का होगा अलग घोषणा पत्र

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अलग रणनीति तैयार करने में लगी है. इस बार पार्टी घोषणा पत्र को हर जिले के हिसाब से तैयार करने में जुटी है. सपा स्थानीय समस्याओं और जनता की जरूरतों को चुनावी मुद्दा बनाकर मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश करेगी.

सपा चुनाव से पहले जारी होने वाले घोषणा पत्र में प्रदेश के सभी जिलों की अलग-अलग जरूरतों और समस्याओं को जगह देगी. इसके लिए जिला इकाइयों और जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया जा रहा है. स्थानीय पदाधिकारियों को लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं की जानकारी जुटाने को कहा गया है. जिलावार घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं, बेरोजगारों, छात्रों, छोटे कारोबारियों और स्थानीय उद्योगों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी. उद्योगों, रोजगार, सड़क, पुल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े सवालों को तरजीह मिलेगी.

स्थानीय मुद्दों से चुनावी माहौल बनाने की तैयारी

सपा विधानसभा चुनाव को केवल प्रदेश स्तर के बड़े राजनीतिक मुद्दों तक सीमित न रखकर स्थानीय समस्याओं से जोड़ना है. पार्टी चाहती है कि हर जिले के मतदाताओं को लगे कि उनकी समस्याओं और जरूरतों को चुनावी एजेंडे में जगह दी गई है. इसके लिए जिले की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर वादों और प्राथमिकताओं को अंतिम रूप दिया जाएगा.

संगठन को सक्रिय करने की भी कोशिश

जिलावार घोषणा पत्र तैयार करने की कवायद को संगठन की सक्रियता बढ़ाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है. जिला इकाइयों से सुझाव और मुद्दे मांगने से स्थानीय पदाधिकारियों की चुनावी तैयारियों में भागीदारी बढ़ेगी. साथ ही पार्टी नेतृत्व को यह समझने में मदद मिलेगी कि किस जिले में जनता के बीच कौन से मुद्दे प्रभावी हैं.

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