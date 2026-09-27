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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोंडा में आंधी-बारिश के बीच स्कॉर्पियो पर गिरा भारी पेड़, नवजात की मौत

गोंडा में आंधी-बारिश के बीच स्कॉर्पियो पर गिरा भारी पेड़, नवजात की मौत

यूपी में दो दिन से लगातार बारिश हो रही है. इस बीच कई जगह पर हादसों की खबरें आ रही हैं. ऐसे में गोंडा में एक स्कॉर्पियो कार पर पेड़ गिरने से नवजात की मौत हो गई है.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 27 Sep 2026 08:50 PM (IST)
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यूपी के गोंडा में मसकनवां-मनकापुर रोड पर दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. यहां के आजादनगर चौराहे के पास तेज बारिश और आंधी के बीच यह हादसा हुआ है. आंधी-बारिश के बीच सड़क से गुजर रही स्कॉर्पियो के ऊपर विशाल आम का पेड़ गिर गया. स्कॉर्पियो सवार दिवाकर ओझा दो दिन के नवजात को इलाज के लिए ले जा रहे थे.

हादसे के बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला. नवजात समेत घायलों को दूसरी गाड़ी से अयोध्या मेडिकल कॉलेज भेजा गया. इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में दो दिन के नवजात की मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस घटना से परिवार में मातम पसर गया. घटना की सूचना के बाद मौके पर ग्रामीण और पुलिस प्रशासन पहुंचे. 

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महाराजगंज में भी पेड़ गिरने से हादसा

महराजगंज में पनियरा थाना क्षेत्र के चंदनचाफी गांव में शनिवार (26 सितंबर) की दोपहर तेज आंधी और बारिश के दौरान जंगल में सांखू का पेड़ गिरने से उसकी चपेट में आए पति-पत्नी की मौत हो गई. हादसे में उनकी 19 वर्षीय बेटी अंजीलिका भी घायल हो गई. देर शाम बारिश रुकने के बाद ग्रामीणों ने जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटकर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

गांव निवासी गौरी शंकर पासवान (55) पुत्र रामबृक्ष शनिवार दोपहर करीब दो बजे अपनी पत्नी देवी के साथ घर से सटे जंगल में गए थे. उनकी 19 वर्षीय बेटी अंजीलिका जंगल में बकरी चरा रही थी. इसी दौरान बकरी गायब हो गई. अंजीलिका ने इसकी जानकारी अपने माता-पिता को दी. इसके बाद तीनों जंगल में बकरी की तलाश करने लगे.

आंधी-बारिश में गिरा सांखू का पेड़

इसी दौरान तेज आंधी और बारिश के बीच अचानक सांखू का पेड़ गिर गया. पेड़ की चपेट में आने से गौरी शंकर, उनकी पत्नी देवी और बेटी अंजीलिका घायल हो गए. किसी तरह अंजीलिका वहां से निकलकर घर पहुंची और ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी. तेज बारिश और आंधी के कारण ग्रामीण तत्काल जंगल में नहीं जा सके. 

बारिश थमने के बाद देर शाम ग्रामीण जंगल में पहुंचे और पेड़ को काटकर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी. मृतक दंपती की चार बेटियां हैं. इनमें कौशल्या और सुशीला की शादी हो चुकी है, जबकि दो बेटियां अखिलेश होशिला और अंजीलिका अविवाहित हैं.

रविवार सुबह सूचना पर पनियरा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की. थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 27 Sep 2026 08:48 PM (IST)
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