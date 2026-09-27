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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में बारिश का कहर जारी, इन जिलों में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान

UP में बारिश का कहर जारी, इन जिलों में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान

रामपुर और लखीमपुर खीरी में बारिश के चलते स्कूलों में सोमवार को अवकाश की घोषणा की गई है. दोनों जिले में हो रही बारिश के चलते प्रशासन ने यह फैसला लिया है.

Written By : बाबर खान, रामपुर |  Updated at : 27 Sep 2026 09:37 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर जारी है. रामपुर में बारिश के चलते सोमवार को स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है. रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. बताया गया कि कक्षा 1 से 10 तक के सभी स्कूलों में सोमवार को अवकाश की घोषणा की गई है. सभी संबंधित स्कूलों में यह आदेश लागू रहेगा.

यूपी के अलग-अलग जिलों में बारिश के चलते लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. वहीं बारिश का असर अब बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता नजर आ रहा है. यूपी के जनपद लखीमपुर खीरी में भी भारी बारिश चलते स्कूलों में सोमवार को अवकाश घोषित किया गया है. शासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, बारिश के चलते कल नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के स्कूल में अवकाश घोषित किया गया है.

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शासन की तरफ से जारी आदेश में क्या कहा गया है?

शासन की तरफ से आदेश के मुताबिक, जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी के निर्देशानुसार अत्यधिक वर्षा, जलभराव एवं अतिवृष्टि की स्थिति / सम्भावना के दृष्टिगत जनपद लखीमपुर खीरी के परिषदीय/मान्यता प्राप्त / सहायता प्राप्त, सीबीएसई/ आईसीएसई / अन्य बोर्ड से संचालित हिन्दी / अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों (कक्षा नर्सरी से 12 तक) में दिनांक 28.09.2026 को अवकाश घोषित किया जाता है.

श्रावस्ती में स्कूलों में छुट्टी घोषित

वहीं, श्रावस्ती में चक्रवर्ती तूफान को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने एक दिन के लिए स्कूलों में अवकाश घोषित किया है. बताया गया कि कल यानी 28 सितंबर को भी सभी स्कूल बंद रहेंगे. बता दें कि पिछले 4 दिनों से जनपद में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है. हालांकि, बारिश और तेज हवाओ से आज 4 घंटों के लिए राहत मिली है.

रामपुर में मकान गिरने से किशोर की मौत

उधर, रामपुर के ढकिया शाहाबाद क्षेत्र के रवानीपट्टी गांव में रविवार को तीन दिन से हो रही बारिश के बीच एक पुराना मकान अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे के समय मकान के अंदर मौजूद 15 वर्षीय किशोर मलबे में दब गया ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से मलबा हटाकर किशोर को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी शाहाबाद, पुलिस क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी शाहाबाद, तहसीलदार और लेखपाल समेत प्रशासन एवं राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गया. किसी अन्य व्यक्ति के मलबे में दबे होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने तीन जेसीबी मशीनों की मदद से पूरे मलबे को हटवाकर जांच कराई.

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About the author बाबर खान, रामपुर

बाबर खान उत्तर प्रदेश के रामपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 27 Sep 2026 08:42 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Rampur News
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