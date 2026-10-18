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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा: 5 लोगों की मौत के मामले में एक्शन, बहन-बहनोई समेत 3 गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा: 5 लोगों की मौत के मामले में एक्शन, बहन-बहनोई समेत 3 गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा के गांव में पति-पत्नी और उनके तीन बच्चों की कथित आत्महत्या में रिश्तेदारों के की ओर से मिली शिकायत के आधार पर मृतक महेश की दो बहनें और एक जीजा को गिरफ्तार किया है.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 18 Oct 2026 02:28 PM (IST)
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ग्रेटर नोएडा के एक गांव में पति-पत्नी और उनके तीन बच्चों की कथित आत्महत्या के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों में मृतक महेश की दो बहनें और एक जीजा शामिल हैं. रबूपुरा थाने के प्रभारी सुजीत उपाध्याय ने रविवार को बताया कि एक रिश्तेदार की शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

मृतका के भाई आकाश की तहरीर पर रबूपुरा पुलिस ने BNS की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया. त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नामजद तीनों आरोपियों जीजा शेखर उर्फ चंद्रशेखर, बड़ी बहन सुनीता, छोटी बहन सपना को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियुक्तों से गहन पूछताछ की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है.

पुलिस के मुताबिक, 37 वर्षीय महेश ने अपनी मौत से पहले मोबाइल फोन पर एक वॉयस नोट रिकॉर्ड किया था. इसमें कथित तौर पर उसने तीनों आरोपियों को परिवार की मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया था. शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना के पीछे संपत्ति का विवाद हो सकता है. हालांकि, मामले की जांच अभी जारी है.

मृतक महेश की दोनों बहनें और बहनोई पर प्रताड़िना का आरोप

थाना प्रभारी सुजीत उपाध्याय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर दिए जाने के संकेत मिले हैं. इसके बाद पुलिस ने मृतकों के विसरा के नमूने फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं. उन्होंने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों का पता चल सकेगा.

दरअसल, शनिवार सुबह रबूपुरा के पास नगला श्री पदम गांव स्थित घर से महेश, उनकी 35 वर्षीय पत्नी ललिता और उनके तीन बच्चों के शव बरामद हुए थे. मृत बच्चों में सात वर्षीय बेटी मिष्टी, 11 वर्षीय बेटा लड्डू और तीन वर्षीय बेटा साक्षात शामिल थे. परिजनों का आरोप है कि मृतक महेश की दोनों बहनें और बहनोई उसे लगातार अपमानित और प्रताड़ित कर रहे थे.

जांच के दौरान पुलिस को मृतक महेश के मोबाइल फोन से एक भावुक और दर्दनाक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है. इस रिकॉर्डिंग में महेश ने अपनी व्यथा बयां करते हुए अपनी मौत और इस कदम का जिम्मेदार अपनी बड़ी बहन सुनीता, बहनोई शेखर और छोटी बहन सपना को ठहराया है. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने की पुष्टि नहीं हुई है. पांचों शवों का डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम कराया गया है और मौत के सही कारणों की पुष्टि के लिए विसरा सुरक्षित कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) भेजा गया है

धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज

शुरुआत में परिवार की मौत का कारण खाद्य विषाक्तता माना जा रहा था. इसकी वजह यह खबर थी कि परिवार के सदस्यों ने मौत से पहले नूडल्स खाए थे. हालांकि, पोस्टमार्टम में जहर के संकेत मिलने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है. अब पुलिस वॉयस नोट, संपत्ति विवाद और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच कर रही है.

मृतका के भाई आकाश की तहरीर पर रबूपुरा पुलिस ने BNS की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया. त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नामजद तीनों आरोपियों जीजा शेखर उर्फ चंद्रशेखर, बड़ी बहन सुनीता, छोटी बहन सपना को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियुक्तों से गहन पूछताछ की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है.

जमीन-जायदाद और रिश्तों की कड़वाहट जब इंसानियत पर भारी पड़ जाती है, तो ऐसे ही दर्दनाक मंजर सामने आते हैं. जिन मासूम बच्चों ने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी, वे अपनों के ही बनाए मानसिक दबाव और कलह की भेंट चढ़ गए.

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About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 18 Oct 2026 02:26 PM (IST)
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