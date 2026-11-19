उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को रिझाने के लिए महिला ब्रिगेड को जमीन पर उतारने की तैयारी की है. जिसके लिए बीजेपी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर दूसरे राज्यों की महिलाओं कार्यकर्ताओं का भी सहारा लेगी. ये महिला कार्यकर्ता महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत उन राज्यों से आएंगी, जहां उत्तर प्रदेश के लोगों की अच्छी आबादी है.

भाजपा ने इससे पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों में पुरुष विस्तारकों की तैनाती की है. अब महिला मोर्चा के जरिए महिला कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है. ये प्रवासी महिलाएं आवंटित विधानसभा क्षेत्रों में जाकर संगठन को मजबूत करने के साथ महिला मतदाताओं से संपर्क करेंगी. चुनाव तक उन्हें संबंधित क्षेत्रों में ही रहकर पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगी.

इस अभियान की तैयारियों को लेकर प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा और उनकी टीम के साथ बैठक की. इसमें प्रवासी महिला की तैनाती और उनकी जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा हुई. ये महिलाएं घर-घर जाकर महिला वोटरों से बात करेंगी और उन्हें पार्टी के किए गए कामों को गिनाएंगी. इससे महिलाओं का सीधे तोर पर बीजेपी से जुड़ाव हो सकेगा.

यलखनऊ में आयोजित होगी कार्यशाला

शुक्रवार को राजधानी लखनऊ के विश्वैसरैया भवन में महिला प्रवासियों की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित होगी. इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, सह प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा शामिल होंगी.

कार्यशाला में महिला प्रवासियों को चुनावी रणनीति और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाएगा. इसके बाद सभी महिलाएं अपने निर्धारित विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर मोर्चा संभालेंगी. भाजपा की इस रणनीति का मकसद मिशन-2027 से पहले महिलाओं के बीच संगठन की सक्रियता बढ़ाना और महिला वोटरों तक पार्टी की पहुंच मजबूत करना है.

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