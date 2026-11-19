रामपुर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की डासना जेल से रिहाई के बाद रामपुर वापसी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज कर दी है. अपने गृह जनपद पहुंचने पर आजम खान का समर्थकों और सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. जगह-जगह फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया गया. लंबे समय बाद अपने नेता को अपने बीच देखकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.

रामपुर पहुंचते ही आजम खान ने अपने चिर-परिचित अंदाज में ऐसा बयान दिया, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को हवा दे दी. चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, 'चुनाव नहीं होगा, इंकलाब होगा.' उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में इसके मायने तलाशे जाने लगे हैं.

बड़ी संख्या में समर्थक अपने नेता की झलक पाने को जुटे

आजम खान की वापसी के दौरान समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था. बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक अपने नेता की एक झलक पाने के लिए जुटे. स्वागत के दौरान जमकर नारेबाजी हुई और फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया गया. समर्थकों के चेहरों पर लंबे इंतजार के बाद अपने नेता की वापसी की खुशी साफ दिखाई दी.

आजम खान के बयान को 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी अहम माना जा रहा है. हालांकि उन्होंने अपने बयान में इंकलाब का स्पष्ट अर्थ नहीं बताया, लेकिन उनके इस अंदाज ने सियासी चर्चाओं को जरूर तेज कर दिया है. सवाल उठ रहे हैं कि क्या आजम खान आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं या फिर यह बयान मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर उनकी प्रतिक्रिया है.

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आने वाले दिनों में आजम खान राजनीति में कितने होंगे सक्रिय

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. ऐसे समय में आजम खान की रामपुर वापसी समाजवादी पार्टी के लिए भी अहम मानी जा रही है. अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि आजम खान आने वाले दिनों में रामपुर और प्रदेश की राजनीति में कितने सक्रिय होते हैं.

फिलहाल आजम खान की घर वापसी ने रामपुर की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है. समर्थकों में उत्साह है तो राजनीतिक विरोधी भी उनके अगले कदम पर नजर बनाए हुए हैं. अब देखना होगा कि आजम खान के 'इंकलाब' वाले बयान का आगे क्या राजनीतिक असर देखने को मिलता है.