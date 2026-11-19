उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में दलित मतदाताओं में पैठ बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी(कांशीराम) ने अपनी जमीनी तैयारी शुरू कर दी है. ASP प्रमुख चंद्रशेखर आजाद नें AIMIM के साथ मिलकर जहां समाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया है तो मायावती ने इस बार भी यूपी चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान किया है.

चंद्रशेखर ने 26 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में बहुजन स्वराज संकल्प रैली करने जा रहे हैं. उनका मकसद बीते एक दशक में बसपा से छिटके दलित वोटरों को अपने साथ जोड़ने का है. चंद्रशेखर आजाद की पार्टी इस दिन 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा होने का दावा कर रही है. उधर इसके जवाब में बसपा 6 दिसंबर आंबेडकर पार्क में बड़ी रैली करेगी.

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दलित-OBC और अल्पसंख्यक वोटरों पर नजर

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के यूपी प्रमुख सुनील कुमार चित्तौड़ का दावा है कि रैली में 10 लाख लोग जुटेंगे. उन्होंने बताया कि लोग ट्रेनों, बसों और अपने वाहनों से लखनऊ पहुंचेगे. यही नहीं हर विधानसभा से 20 बसें भी पहुंचेगी. पार्टी का लक्ष्य प्रदेश के दलित वोटरों के साथ पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के वोटरों को जोड़ना है.

पार्टी का मानना है कि प्रदेश में इस वर्ग का सबसे बड़ा वोट बैंक है और अगर उनके साथ यह वोट बैंक आ जाता है तो आने वाले समय में ASP बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकती है. उसका सीधा मुकाबला बसपा और फिर सपा से है.

बसपा की तैयारियां तेज

उधर बहुजन समाज पार्टी भी अपनी चुनावी किस्मत को फिर से संवारने की कोशिश में है, जिसमें 6 दिसंबर को डॉ. बी.आर. अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर एक बड़े कार्यक्रम की व्यापक तैयारियां कर रही है. 'श्रद्धांजलि सुमन समारोह' नाम के इस कार्यक्रम में मायावती पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करेंगी.

बसपा की रैली में भी हर विधानसभा से कार्यकर्त्ता पहुंचेगे और सभी संभावित उम्मीदवारों को अधिक से अधिक लोगों के साथ रैली स्थल पर पहुंचने का संदेश है.

फिलहाल 2027 से पहले दलित मतदाताओं पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बसपा और ASP अब सीधे आमने-सामने आ चुके हैं. पिछले दिनों मायावती ने भी बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर निशाना साधा था. अब दोनों लखनऊ में रैली के माध्यम से अपनी-अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेंगे.

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