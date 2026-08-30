Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजयंत चौधरी का यूपी चुनाव से पहले बड़ा दांव, BJP की तर्ज पर किया ये काम

जयंत चौधरी का यूपी चुनाव से पहले बड़ा दांव, BJP की तर्ज पर किया ये काम

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जयंत चौधरी ने कसी कमर. RLD अब BJP की तर्ज पर 'टीम RLD' बनाकर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेगी. लखनऊ सम्मेलन में बनी हर गांव और वार्ड तक पहुंचने की बड़ी रणनीति.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 30 Aug 2026 05:55 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश (UP News) में 2027 के विधानसभा चुनावों (UP Assembly Election 2027) का बिगुल भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी तपिश अभी से महसूस होने लगी है. राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी (Jayant Chaudhary) ने अपनी रणनीति में एक बड़ा और आक्रामक बदलाव किया है. लखनऊ में आयोजित पार्टी के एक अहम सम्मेलन में जयंत चौधरी ने अपने काडर के सामने 2027 का ब्लूप्रिंट पेश कर दिया है.

अब RLD सिर्फ रैलियों और बड़े नेताओं के भरोसे चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि बिल्कुल अपनी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 'माइक्रो मैनेजमेंट' की तर्ज पर बूथ स्तर (Booth Management) तक अपना अभेद्य किला तैयार करेगी.

'3 महीने में कराएंगे जातीय जनगणना', अखिलेश यादव ने किया ऐलान

क्या है जयंत चौधरी का नया 'गेमप्लान'?

RLD नेतृत्व यह भली-भांति समझ चुका है कि चुनाव विधानसभा क्षेत्र में नहीं, बल्कि 'बूथ' (Booth) पर जीते जाते हैं. इसी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए ‘टीम RLD’ (Team RLD) का गठन किया जा रहा है.

इस नए संगठनात्मक ढांचे (Organizational Structure) की चेन राज्य स्तर से लेकर सीधे गांव की पगडंडियों और वार्डों तक जाएगी:

  • पिरामिड स्ट्रक्चर: इसमें सबसे ऊपर राज्य कमांड होगा, फिर जिला संयोजक, जिला कार्यकारी समिति, और सबसे निचले लेकिन अहम स्तर पर होंगे गांव/वार्ड संपर्क सूत्र व कार्यकर्ता.
  • पीढ़ीगत बदलाव (Generational Shift): पार्टी में एक नई ऊर्जा फूंकने के लिए युवा और नई पीढ़ी को संगठन से जोड़ने का महाभियान चलाया जा रहा है.

'जिला संयोजक' के कंधों पर सबसे बड़ा दारोमदार

इस पूरी 'टीम RLD' में सबसे अहम भूमिका जिला संयोजक (District Convenor) की होगी. जिला संयोजक ही पूरे जिले में पार्टी के अभियान का नेतृत्व करेगा. उसका काम सांसदों, विधायकों और अनुभवी नेताओं के साथ तालमेल बिठाकर एक बेहद चुस्त 'जिला कार्यकारी समिति' (Core Team) तैयार करना होगा.

यही कोर टीम सुनिश्चित करेगी कि RLD का झंडा और जयंत चौधरी का संदेश जिले के हर एक गांव और वार्ड तक पहुंचे. एक-एक वोटर को मतदान केंद्र (Polling Booth) तक लाने की जिम्मेदारी इसी ग्रासरूट नेटवर्क की होगी.

सिर्फ नेताओं के भरोसे नहीं

जयंत चौधरी की इस नई रणनीति से एक बात बिल्कुल साफ हो गई है. रालोद अब 2027 के चुनावी रण में पारंपरिक राजनीति को छोड़कर BJP के सबसे सफल 'बूथ मैनेजमेंट मॉडल' (Booth Management Model) को अपना रही है. हर गांव, हर वार्ड और हर समर्थक तक संगठन की सीधी पहुंच बनाकर RLD पश्चिमी यूपी के साथ-साथ पूरे प्रदेश में अपनी सियासी जड़ें और गहरी करने की फिराक में है.

राहुल गांधी की FIR वाली मांग पर CM धामी ने किया पलटवार, जानें क्या कहा?

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 30 Aug 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
UP POLITICS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जयंत चौधरी का यूपी चुनाव से पहले बड़ा दांव, BJP की तर्ज पर किया ये काम
जयंत चौधरी का यूपी चुनाव से पहले बड़ा दांव, BJP की तर्ज पर किया ये काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मोहन भागवत के बयान को संत समाज का समर्थन, महंत रवींद्र पुरी बोले- मुसलमान हमारे भाई
मोहन भागवत के बयान को संत समाज का समर्थन, महंत रवींद्र पुरी बोले- मुसलमान हमारे भाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो अपना चुनाव हार गए वो...', केशव मौर्य के CM वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव
'जो अपना चुनाव हार गए वो...', केशव मौर्य के CM वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: CM योगी का जनता दर्शन, अफसरों को सख्त निर्देश, गौशाल में की गौ सेवा
गोरखपुर: CM योगी का जनता दर्शन, अफसरों को सख्त निर्देश, गौशाल में की गौ सेवा
Advertisement

वीडियोज

Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Nepal Flood Latest Update | Breaking: दुनिया के सबसे 'वायरल घर' का रहस्य क्या है ? | Bhote Koshi
Breaking | Flood Alert | Chitrakoot Flood: कुदरत की निगाह टेढ़ी, चित्रकूट पानी-पानी! | MP News | ABP
Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- Gaurav Khanna को मेरी Bisexuality हॉट लगती थी
Mukesh Khanna की जिद से Shaktimaan अटका? Ranveer Singh को लेकर फिर दिया बड़ा बयान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP नेताओं के राजनीति में आने पर बोले सोनम वांगचुक, 'वो कोई संत...'
राजनीति में आएंगे अभिजीत दीपके समेत CJP नेता? सोनम वांगचुक ने कर दिया साफ
पंजाब
प्रेग्नेंट थीं जिंदा जलाई गईं मंजित कौर, इन्फ्लुएंसर की मौत मामले में बड़ा खुलासा
प्रेग्नेंट थीं जिंदा जलाई गईं मंजित कौर, इन्फ्लुएंसर की मौत मामले में बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
समय रैना के 'बिहारी जोक' विवाद पर मनोज बाजपेयी का रिएक्शन, कहा- 'मजाक है तो...'
समय रैना के 'बिहारी जोक' विवाद पर मनोज बाजपेयी का रिएक्शन, कहा- 'मजाक है तो...'
क्रिकेट
गजब! मेट्रो में खड़े होकर सफर करते दिखे भारतीय दिग्गज, फोटो वायरल
गजब! मेट्रो में खड़े होकर सफर करते दिखे भारतीय दिग्गज, फोटो वायरल
इंडिया
'आप ऐसे नेता हैं जो...', PM मोदी के नेतृत्व के मुरीद हुए मिर्जियोयेव
'आप ऐसे नेता हैं जो...', PM मोदी के नेतृत्व के मुरीद हुए मिर्जियोयेव
इंडिया
मोहन भागवत के बयान पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले - 'सरकार से कहें कि...'
मोहन भागवत के बयान पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले - 'सरकार से कहें कि...'
ऑटो
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
ट्रेंडिंग
80 साल के बुजुर्ग ने पहली बार देखा समुद्र, हाथ जोड़कर किया प्रणाम
80 साल के बुजुर्ग ने पहली बार देखा समुद्र, हाथ जोड़कर किया प्रणाम
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget