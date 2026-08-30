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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'3 महीने में कराएंगे जातीय जनगणना', अखिलेश यादव ने किया ऐलान

'3 महीने में कराएंगे जातीय जनगणना', अखिलेश यादव ने किया ऐलान

सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक बार फिर महिलाओं को 40 हजार रुपये देने के अपने वादे को दोहराया. उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर महिलाओं को 40 हजार रुपये दिए जाएंगे.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 30 Aug 2026 02:19 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को खंगार समाज के लोगों से मुलाकात के बाद प्रेस वार्ता की. उन्होंने कहा कि अर्कवंशी और खंगार समाज की लंबे समय से उपेक्षा हुई है. सपा की सरकार बनने पर तीन महीने के भीतर जातीय जनगणना कराई जाएगी और आबादी के हिसाब से समाज को उसका हक दिलाया जाएगा.

अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ की किसी प्रतिष्ठित जगह पर महाराजा खंगार की प्रतिमा लगाई जाएगी. उन्होंने कहा कि खंगार समाज के राजा की प्रतिमा अष्टधातु की लगाई जाएगी. आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के समय महाराजा खेर सिंह खंगार की प्रतिमा लगाई गई थी, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वह टूट गई. अर्कवंशी और खंगार समाज के लोग धोखा खाए हैं. हमारी सरकार बनी तो समाज को सरकार में प्रतिनिधित्व भी दिया जाएगा.

महिलाओं को 40 हजार देने का दावा

अखिलेश यादव ने एक बार फिर महिलाओं को 40 हजार रुपये देने के अपने वादे को दोहराया. उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर महिलाओं को 40 हजार रुपये दिए जाएंगे. उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 साल में महिलाओं को कुछ नहीं मिला, इसलिए सपा सरकार ब्याज के तौर पर 40 हजार रुपये देगी. उन्होंने कहा कि कन्या विद्या धन और अन्य राहत योजनाएं भी शुरू की जाएंगी.

एक्सप्रेसवे और सड़कों को लेकर सरकार पर हमला

अखिलेश यादव ने प्रदेश में एक्सप्रेसवे और सड़कों की गुणवत्ता को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और कानपुर एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार की 'स्पेस टेक्नोलॉजी' कहां है, जब प्रदेश में लगातार सड़कें और एक्सप्रेसवे खराब हो रहे हैं. उन्होंने सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली तकनीक और डिजाइन पर भी सवाल उठाया.

अखिलेश ने कहा कि सत्ता में आने के बाद PWD के कामों का ऑडिट कराया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि किसने कितना पैसा कमाया. उन्होंने पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों की खुदाई और जल निकासी की व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर हमला बोला.

JPNIC को लेकर भी साधा निशाना

सपा अध्यक्ष ने लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को लेकर भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने JPNIC को बेच दिया और ठेकेदार को भुगतान कर दिया. अखिलेश ने कहा कि JPNIC बनाने वाले इंजीनियर को दिल्ली में रेलवे स्टेशन बनाने का करीब 3 हजार करोड़ रुपये का काम दिया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि JPNIC जैसी परियोजना को बेचने की जरूरत क्यों पड़ी. उन्होंने छतर मंजिल, कन्नौज के मिल्क प्लांट समेत प्रदेश की दूसरी संपत्तियों का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि सरकार सार्वजनिक संपत्तियों को बेच रही है.

कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा

अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि पुलिस के कामकाज को लेकर जनता में सवाल हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव है. उन्होंने हरियाणवी कलाकार अंकित बालियान हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि उनका पूरा परिवार न्याय की मांग कर रहा है. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को पीड़ित परिवारों को न्याय देना चाहिए.

दिग्विजय भाटी के मामले का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि अगर उनके साथ गलत हुआ है तो संबंधित IPS अधिकारी के खिलाफ FIR होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि PDA से जुड़े लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है.

गोमती और अकबर नगर का मुद्दा उठाया

अखिलेश यादव ने गोमती नदी की सफाई और अकबर नगर के विस्थापन को लेकर भी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि अखबार में गोमती की सफाई की बात पढ़ी, लेकिन सरकार को पहले यह बताना चाहिए कि नदी और उसके आसपास के विकास को लेकर क्या योजना है. उन्होंने अकबर नगर का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने लोगों को हटाया और कई वादे किए, लेकिन उन वादों का क्या हुआ, इसका जवाब देना चाहिए.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 30 Aug 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News
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