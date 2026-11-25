उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 सपा और कांग्रेस में गठबंधन के बीच सपा ने मंगलवार को पांच उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया. इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ऐतराज जताया है. यही नहीं उन्होंने सहारनपुर से आशु मलिक को उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा कि वे सपा के उम्मीदवार हैं, गठबंधन के नहीं.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यह बात एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में कही. इसके साथ ही उन्होंने सपा और कांग्रेस के बीच सीटों पर जारी स्थिति पर कहा कि जिस तरह से सपा ने पांच कैंडिडेट घोषित किए, वो तरीका ठीक नहीं. आगे पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा उसके हिसाब से रणनीति तैयार होगी.

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सूची प्रेस से मिलने पर भड़के मसूद

इमरान मसूद ने सपा के साथ सीटों के तालमेल पर कहा कि मीटिंग से पहले ही सीटों की सूची अगर प्रेस से मिलेगी तो यह तरीका नहीं है गठबंधन का. इस पर मीटिंग में ऐतराज भी जताया गया. उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में 43 सीटें मिलने को राहुल गांधी की मेहनत बताया और कहा कि जब सपा उर बसपा का गठबंधन हुआ था तो सपा ने महज पांच ही सीटें जीतीं थीं.

इमरान मसूद ने कहा, "गठबंधन में हमारी ओर से कोई कमी नहीं थी, अगर आप सूची ही जारी कर रहे हैं तो 403 की कर दीजिए हमें कोई आपत्ति नहीं."

अखिलेश के पोस्ट पर सवाल

इसके बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को लेकर किए गए पोस्ट पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "अगर ये गठबंधन के तहत था तो उस तरह से होना चाहिए था. आपने एक तरफा उम्मीदवार कर दिया, जो सही नहीं है." वहीं उन्होंने सहारनपुर में आशु मलिक को उम्मीदवार बनाने पर कहा कि वो सपा के उम्मीदवार हैं गठबंधन के नहीं.

इमरान मसूद ने आगे कहा कि वे पार्टी से बंधे हैं जो भी निर्णय पार्टी लेगी उस पर आगे बढ़ा जाएगा. लेकिन पिछले दो दिनों में जिस तरह सपा ने 26 सीट का ऑफर दिया और फिर अचानक पांच उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया. उससे दोनों पार्टियों में असमंजस की स्थिति बढ़ गयी है.

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