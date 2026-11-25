उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच अलायंस की लड़ाई और गहरी होती जा रही है. एक ओर जहां सपा ने पांच सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया वहीं अब कांग्रेस की एक नेता ने राजधानी लखनऊ स्थित उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है.

कांग्रेस नेता रफत फातिमा ने यह ऐलान एक फेसबुक पोस्ट में किया. रफत ने लिखा कि समाजवादी पार्टी द्वारा गठबंधन की चर्चा के दौरान ही पांच प्रत्याशियों की घोषणा करने के पश्चात हमने लखनऊ उत्तर विधानसभा 172 से चुनाव लड़ने का फ़ैसला कर लिया है. पार्टी अनुशासन और पार्टी के अपमान के समय चुप रहने में अंतर होता है. पार्टी नेता राहुल गांधी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकाअर्जुन खरगे जी के सम्मान की रक्षा के लिए मुझे पार्टी की शीर्ष संस्था और आल इंडिया कांग्रेस कमिटी ( AICC) जिसकी मैं सदस्य हूं, उससे ही त्यागपत्र देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगी.

कांग्रेस नेता ने लिखा कि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत के समय अमेरिकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध इन्ही दो नेताओं ने पूरे देश में सबसे मुखर आवाज़ विरोध में उठाई और पार्टी की लीडर प्रियंका गांधी ने संसद भवन जिस तरह फ़िलिस्तीन के लोगों की आवाज़ के लिए अपने कंधे पर उनके समर्थन में बैग लेके साहस का परिचय दिया. उन्होंने जिस साहस का परिचय दिया है,हम उसकी अनदेखी नहीं कर सकते है.

सपा का इस सीट पर क्या है दावा?

रफत ने लिखा कि गांधी और नेहरू के मूल्यों एवं उनकी विचारधारा की रक्षा तथा जिस प्रकार देश के बटवारें के समय मुसलमानों को उन्होंने देश के नागरिक के रूप में अपनाया और जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत को असफल साबित किया उसकों फ़रामोश नहीं करा जा सकता है इसलिए आज हम सब मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो. हम पार्टी ,शीर्ष नेताओं के अपमान और किसी दबाव की रणनीति को स्वीकार नहीं कर सकते है. यह दबाव की गंदी राजनीति राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का उपहास उड़ाना है.

जानकारों की मानें तो इस सीट पर सपा का दावा है. सपा से दीपक रंजन, आशुतोष रंजन और पूजा शुक्ला दावेदारों की रेस में आगे हैं.