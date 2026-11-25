abp शिखर सम्मेलन LIVE: आज जुटेंगे यूपी के दिग्गज नेता, CM योगी से अखिलेश यादव तक होंगे शामिल
abp शिखर सम्मेलन LIVE Updates: लखनऊ में abp न्यूज़ का 'शिखर सम्मेलन'आयोजित किया जा रहा है. इस सम्मेलन में प्रदेश के कई बड़े राजनीतिक चेहरे शामिल होंगे.
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच आज बुधवार (25 नवंबर) को लखनऊ में ABP न्यूज़ का 'शिखर सम्मेलन'आयोजित किया जा रहा है. इस सम्मेलन में प्रदेश के कई बड़े राजनीतिक चेहरे शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सपा सांसद इमरान मसूद, अपना दल (एस) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेता अपनी बात रखेंगे.
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी नेताओं से यूपी चुनाव की तैयारियों और उनकी रणनीति को लेकर सवाल पूछे जाएंगे.
abp Shikhar Sammelan: सीएम योगी से लेकर अखिलेश तक, कब कौन आएगा?
सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सत्र होगा. 11 बजे केशव प्रसाद मौर्य का सत्र होगा. सुबह 11:30 बजे इमरान मसूद का सत्र होगा. दोपहर 12 बजे राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी नवदीप रिणवा का सत्र होगा दोपहर 12:30 बजे ओपी राजभर का सत्र होगा. इसके बाद दोपहर 2 बजे प्रदीप भंडारी और अनुराग भदौरिया के बीच मुकाबला होगा. दोपहर 2:30 बजे अनुप्रिया पटेल का सत्र होगा. दोपहर 3 बजे बृजेश पाठक का सत्र होगा, दोपहर 3:30 बजे संजय निषाद का सत्र होगा और शाम 4 बजे अखिलेश यादव का सत्र होगा.