उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच आज बुधवार (25 नवंबर) को लखनऊ में ABP न्यूज़ का 'शिखर सम्मेलन'आयोजित किया जा रहा है. इस सम्मेलन में प्रदेश के कई बड़े राजनीतिक चेहरे शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सपा सांसद इमरान मसूद, अपना दल (एस) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेता अपनी बात रखेंगे.

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी नेताओं से यूपी चुनाव की तैयारियों और उनकी रणनीति को लेकर सवाल पूछे जाएंगे.