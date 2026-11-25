उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान पर तस्वीर साफ कर दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2027 में सीएम फेस कमल का फूल होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कमल के फूल पर तो हर व्यक्ति को चुनाव लड़ना ही है. मैं भी कमल के फूल पर चुनाव लड़ूंगा. कमल का फूल हमारे लिए सब कुछ है. कौन है और कौन नहीं सब कुछ ज्ञात है.

बता दें जालौन में डिप्टी सीएम ने 2027 के मुख्यमंत्री पद को लेकर कहा था कि कमल का फूल मुख्यमंत्री का चेहरा होगा.

'मैं हिन्दू मुस्लिम नहीं करता...'

इससे पहले ABP न्यूज़ शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने कभी हिंदू-मुस्लिम की बात नहीं की, बल्कि हमेशा कानून और व्यवस्था की बात की है. सरकार की योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को मिला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही सबका साथ, सबका विकास का मंत्र दिया है. योगी ने कहा कि कोई यह नहीं कह सकता कि किसी को उसका चेहरा देखकर सरकारी योजना का लाभ देने से मना किया गया हो.

मथुरा में राधे-राधे के नारे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां जाने पर राधे-राधे ही कहा जाएगा, अयोध्या में जय श्रीराम और काशी में हर-हर महादेव का संबोधन होता है. ये सभी हमारी आस्था के केंद्र हैं. बीजेपी विरासत और विकास को साथ लेकर चलती है. वहीं, अखिलेश यादव के इस बयान पर कि राधे-राधे विदाई के समय कहा जाता है, योगी ने पलटवार करते हुए कहा, 'राम नाम सत्य है, जो समाजवादी पार्टी करने जा रही है.'