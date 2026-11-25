उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर जारी चर्चाओं के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने समाजवादी पार्टी की ओर से पांच उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी किए जाने पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इसे गैर-जिम्मेदाराना रवैया बताते हुए कहा कि जब दोनों दलों के बीच बातचीत चल रही है, तो फिलहाल उम्मीदवारों की सूची जारी करने से बचना चाहिए.

कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि गठबंधन को लेकर 26 सीटों जैसी कोई बात नहीं है. दोनों दलों के बीच उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को लेकर बातचीत चल रही है. बातचीत अंतिम रूप लेने के बाद ही सभी को इसकी जानकारी दी जाएगी. उन्होंने कहा, "दोनों पार्टियों के नेतृत्व को जिम्मेदार व्यवहार और बयानबाजी रखनी चाहिए. यही सबके हित में है और देश भी यही चाहता है."

वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से पांच उम्मीदवारों की पहली सूची जारी किए जाने पर उन्होंने कहा कि सीटों की घोषणा कभी भी की जा सकती है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इससे बचना चाहिए. अभी बातचीत का दौर जारी है और उन्हें उम्मीद है कि सब कुछ सही हो जाएगा.

इसेक साथ ही कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की नाराजगी पर प्रतिक्रिया देते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उनकी नाराजगी अपनी जगह सही है, क्योंकि वह उस क्षेत्र के सांसद हैं. हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सम्मानजनक निर्णय पर पहुंचेगा.

कांग्रेस नेता ने गठबंधन को लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो, लेकिन यह सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए. उन्होंने कहा, "हमारे यहां तानाशाही नहीं चलती है. तीन डिजिट में ही बात बनेगी." राजेंद्र पाल गौतम ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि समाजवादी पार्टी गठबंधन करना चाहती है या नहीं, लेकिन कांग्रेस की इच्छा है कि दोनों दलों के बीच सम्मान के साथ गठबंधन हो.