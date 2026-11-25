सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है. एबीपी न्यूज़ के शिखर सम्मेलन में राजभर ने ऐलान किया कि वह अकबरपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे और जहूराबाद छोड़ेंगे. राजभर ने कहा कि जहूराबाद से कोई न कोई चुनाव लड़ेगा.

सुभासपा नेता ने कहा कि उनके परिवार से कोई एक बेटा चुनाव लड़ेगा. राजभर ने एबीपी न्यूज़ के मंच से यह भी कहा कि आरक्षण व्यवस्था में बदलाव हो और आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन हो.

गठबंधन के नेतृत्व ने उन्हें बातचीत के लिए नहीं बुलाया - राजभर

इससे पहले ओमप्रकाश राजभर ने सीट बंटवारे को लेकर कहा कि अभी गठबंधन के नेतृत्व ने उन्हें बातचीत के लिए नहीं बुलाया है. जब बुलाया जाएगा तो वे अपनी बात रखेंगे. उन्होंने कहा कि उनकी तैयारी 403 सीटों पर है और गठबंधन की सभी पार्टियां अपने-अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में तैयारी कर रही हैं. हमारे मन में एक ही बात है कि अगर 13 सीटें जीत जाएंगे तो पार्टी को मान्यता मिल जाएगी. अगर सीटें दे दी जाएंगी तो ठीक है और नहीं दी जाएंगी तो भी ठीक है. उन्होंने कहा कि 20 सीटें मिलती हैं तो भी ठीक है.

निषाद पार्टी और सुभासपा के बीच टकराव की खबरों पर राजभर ने कहा कि दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं है. वे आपस में मीडिया में दिखने के लिए लड़ते हैं. अतरौलिया सीट पर दावेदारी को लेकर उन्होंने कहा कि इस सीट पर उनका और निषाद पार्टी दोनों का दावा है, लेकिन नितिन नवीन और अमित शाह के नेतृत्व में जो फैसला होगा, वही मान्य होगा. उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर उनकी तैयारी है. जिस आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बताती है, उसे उन्होंने सभी जातियों का गढ़ बनाया है. आने वाले समय में नितिन नवीन के नेतृत्व में बड़ी रैली होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है.

समाजवादी पार्टी की ओर से दिखाई जा रही प्रत्याशियों की सूची पर राजभर ने कहा कि सपा 2022 में उन्हें दी गई सूची ही दिखा रही है.