ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचुनाव आयोग ने 2027 को लेकर कसी कमर, वाराणसी में हुई FLC ट्रेनिंग

चुनाव आयोग ने 2027 को लेकर कसी कमर, वाराणसी में हुई FLC ट्रेनिंग

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है. इसी क्रम में शुक्रवार को पूर्वांचल के मंडलों के अधिकारियों की वाराणसी में वर्कशॉप आयोजित की गई.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 12 Sep 2026 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. इसी क्रम में शुक्रवार को वाराणसी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की फर्स्ट लेवलकी चेकिंग को लेकर वर्कशॉप की गई, जिसमें मशीनों की जाँच और चुनावी प्रक्रिया और सुरक्षा समेत तमाम प्रक्रियाओं को लेकर अधिकारियों को विस्तृत ट्रेनिंग दी गई.   

इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि ये यूपी विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की तैयारी का पहला कदम हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6 मंडलों के जिलाधिकारियों को आज वाराणसी में FLC (फर्स्ट लेवल चेंकिंग) वर्कशॉप के लिए बुलाया गया है. 

फर्स्ट लेवल चेकिंग प्रक्रिया की जानकारी 

एफएलसी प्रक्रिया में ये देखा जाता है कि हमारी जितनी मशीनें प्रयोग में आएंगी, वो सहीं प्रकार से काम कर रही है या नहीं, उसके बटन ठीक है, जितने कैंडिडेट्स होते हैं सबके बटन दबाकर देखा जाता है कि वो जिस उम्मीदवार को दिया जा रहा है वो उसे जा रहा है या नहीं, उनकी गिनती सही है.   

महोबा: मीटर रीडरों का फूटा गुस्सा, MLA आवास का किया घेराव

इस सारी प्रक्रिया में हमारे BEL के इंजीनियर्स इसे आकर करते हैं और इसमें जो मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है और आज के बाद जो FLC की कार्रवाई शुरू होगी. उसमें सभी राजनैतिक दलों को शामिल किया जाता है और मशीनों की पूरी प्रक्रिया भी बताई जाती है. ये सुनिश्चित किया जाता है कि हर प्रकार से लोग संतुष्ट हों कि चुनाव में जो मशीनें इस्तेमाल होगी वो सही है. 

मशीनों की सुरक्षा को लेकर ट्रेनिंग

मशीनों को लेकर जो प्रोटोकॉल है, चाहे मशीनों को वेयर हाउस या स्ट्रांग रूम में रखते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी है. उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय क्या कदम उठाने हैं ताकि किसी को कोई शिकायत न हो. इसके अलावा हर स्टेज की जानकारी भी फिर से जिला निर्वाचन अधिकारियों को, सारे उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को और हर जिले में एक वरिष्ठ अधिकारी को एफएलसी सुपरवाइज़र बनाया जाता है. तो आज इन तीनों अधिकारियों की आज ट्रेनिंग हुई है. 

सीसीटीवी से पूरी प्रक्रिया पर नजर

इन अधिकारियों को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिए नवीनतम निर्देश के बारे में भी बताया गया है. इस पूरी प्रक्रिया की सीसीटीवी से उसकी रिकॉर्डिंग लाइव चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी द्वारा देखा जाता है. जिला निर्वाचन अधिकारी हर दिन एफएलसी की प्रक्रिया को देखते हैं कि कोई चूक तो नहीं हो रही है. 

हमारी आगामी चुनाव की तैयारियां है. आज की वर्कशॉप उसका पहला क़दम है. जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बहुत शांति पूर्ण तरीके से बिना परेशानी के चुनाव हुआ था, उसी तरह इस बार भी हमारे अधिकारी अच्छी तरह चुनाव कराएंगे. 

यूपी के 60 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, जानें अपने शहर का मौसम

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 12 Sep 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 60 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, जानें अपने शहर का मौसम
यूपी के 60 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, जानें अपने शहर का मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP विधायक आकाश सक्सेना से जया प्रदा ने की मुलाकात, बढ़ी हलचल
BJP विधायक आकाश सक्सेना से जया प्रदा ने की मुलाकात, बढ़ी हलचल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा: मीटर रीडरों का फूटा गुस्सा, MLA आवास का किया घेराव
महोबा: मीटर रीडरों का फूटा गुस्सा, MLA आवास का किया घेराव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेडिकल इंटर्न को तोहफा, इन 10 प्रस्तावों को मिली धामी कैबिनेट की मंजूरी
मेडिकल इंटर्न को तोहफा, इन 10 प्रस्तावों को मिली धामी कैबिनेट की मंजूरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Janhit With Chitra Tripathi: Iran के चक्रव्यूह में फंसे Trump!। Iran-Israel War
Bharat ki Baat with Pratima Mishra: Mukhtar 9/11 का असली मास्टर माइंड !।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BRICS में आज क्या? शी जिनपिंग समेत कब किस नेता से मिलेंगे PM मोदी, जानें
BRICS में आज क्या? शी जिनपिंग समेत कब किस नेता से मिलेंगे PM मोदी, जानें
दिल्ली NCR
जामिया के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का हंगामा, खराब खाने को लेकर प्रदर्शन
जामिया के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का हंगामा, खराब खाने को लेकर प्रदर्शन
स्पोर्ट्स
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
बॉलीवुड
6 साल बड़ी मुस्लिम एक्ट्रेस से शादी, फिर 21 साल छोटी कंगना संग अफेयर, ऐसी रही आदित्य पंचोली की लाइफ
मुस्लिम एक्ट्रेस से शादी, फिर कंगना संग अफेयर, ऐसी रही आदित्य पंचोली की लाइफ
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव: विनोद जाखड़ को NSUI के पैनल पर भरोसा, जीत का किया दावा
DUSU चुनाव: विनोद जाखड़ को NSUI के पैनल पर भरोसा, जीत का किया दावा
बिहार
बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 15 जिलों के लाखों लोग प्रभावित
बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 15 जिलों के लाखों लोग प्रभावित
शिक्षा
विदेश में पढ़ाई का क्रेज बढ़ा, CBSE से ज्यादा स्टेट बोर्ड के छात्र तलाश रहे मौके
विदेश में पढ़ाई का क्रेज बढ़ा, CBSE से ज्यादा स्टेट बोर्ड के छात्र तलाश रहे मौके
Home Tips
Floor Cleaning: पोंछा लगाने के बाद भी बनी रहती है फर्श पर चिपचिप, जानें सही तरीका
पोंछा लगाने के बाद भी बनी रहती है फर्श पर चिपचिप, जानें सही तरीका
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget