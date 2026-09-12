चुनाव आयोग ने 2027 को लेकर कसी कमर, वाराणसी में हुई FLC ट्रेनिंग

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. इसी क्रम में शुक्रवार को वाराणसी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की फर्स्ट लेवलकी चेकिंग को लेकर वर्कशॉप की गई, जिसमें मशीनों की जाँच और चुनावी प्रक्रिया और सुरक्षा समेत तमाम प्रक्रियाओं को लेकर अधिकारियों को विस्तृत ट्रेनिंग दी गई.

इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि ये यूपी विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की तैयारी का पहला कदम हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6 मंडलों के जिलाधिकारियों को आज वाराणसी में FLC (फर्स्ट लेवल चेंकिंग) वर्कशॉप के लिए बुलाया गया है.

फर्स्ट लेवल चेकिंग प्रक्रिया की जानकारी

एफएलसी प्रक्रिया में ये देखा जाता है कि हमारी जितनी मशीनें प्रयोग में आएंगी, वो सहीं प्रकार से काम कर रही है या नहीं, उसके बटन ठीक है, जितने कैंडिडेट्स होते हैं सबके बटन दबाकर देखा जाता है कि वो जिस उम्मीदवार को दिया जा रहा है वो उसे जा रहा है या नहीं, उनकी गिनती सही है.

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इस सारी प्रक्रिया में हमारे BEL के इंजीनियर्स इसे आकर करते हैं और इसमें जो मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है और आज के बाद जो FLC की कार्रवाई शुरू होगी. उसमें सभी राजनैतिक दलों को शामिल किया जाता है और मशीनों की पूरी प्रक्रिया भी बताई जाती है. ये सुनिश्चित किया जाता है कि हर प्रकार से लोग संतुष्ट हों कि चुनाव में जो मशीनें इस्तेमाल होगी वो सही है.

मशीनों की सुरक्षा को लेकर ट्रेनिंग

मशीनों को लेकर जो प्रोटोकॉल है, चाहे मशीनों को वेयर हाउस या स्ट्रांग रूम में रखते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी है. उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय क्या कदम उठाने हैं ताकि किसी को कोई शिकायत न हो. इसके अलावा हर स्टेज की जानकारी भी फिर से जिला निर्वाचन अधिकारियों को, सारे उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को और हर जिले में एक वरिष्ठ अधिकारी को एफएलसी सुपरवाइज़र बनाया जाता है. तो आज इन तीनों अधिकारियों की आज ट्रेनिंग हुई है.

सीसीटीवी से पूरी प्रक्रिया पर नजर

इन अधिकारियों को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिए नवीनतम निर्देश के बारे में भी बताया गया है. इस पूरी प्रक्रिया की सीसीटीवी से उसकी रिकॉर्डिंग लाइव चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी द्वारा देखा जाता है. जिला निर्वाचन अधिकारी हर दिन एफएलसी की प्रक्रिया को देखते हैं कि कोई चूक तो नहीं हो रही है.

हमारी आगामी चुनाव की तैयारियां है. आज की वर्कशॉप उसका पहला क़दम है. जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बहुत शांति पूर्ण तरीके से बिना परेशानी के चुनाव हुआ था, उसी तरह इस बार भी हमारे अधिकारी अच्छी तरह चुनाव कराएंगे.

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