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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडऔरैया: 30 साल की इंस्टाग्राम ब्लॉगर को हुआ 75 साल के बुजुर्ग से प्यार, सगाई का वीडियो वायरल

औरैया: 30 साल की इंस्टाग्राम ब्लॉगर को हुआ 75 साल के बुजुर्ग से प्यार, सगाई का वीडियो वायरल

यूपी के औरैया के अरियारी गांव के रहने वाले 75 वर्षीय रामसुगर को 30 वर्षीय इंस्टाग्राम ब्लॉगर रानी राजपूत से प्यार हो गया है. दोनों की सगाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों काफी खुश हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 16 Oct 2026 09:59 AM (IST)
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प्यार में गिर जाती हैं उम्र की दीवारें, ये बातें उत्तर प्रदेश की लव स्टोरी पर एकदम फिट बैठती हैं. उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां अरियारी गांव के रहने वाले 75 वर्षीय रामसुगर को 30 वर्षीय इंस्टाग्राम ब्लॉगर रानी राजपूत से प्यार हो गया है.

इन दोनों की सगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और दोनों के परिवारवालों का कहना है कि जल्द ही रामसुगर और रानी शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं. इस वीडियो पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है. कोई सराह रहा है तो कोई इसे अजब-प्रेम की गजब कहानी कह रहा है.

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रामसुगर को कैसे हुआ साल की रानी राजपूत से प्यार?

रामसुगर सहार ब्लॉक के अरियारी गांव के रहने वाले हैं और 30 वर्षीय रानी राजपूत औरैया जिले की ही सदर कोतवाली क्षेत्र के दयालपुर की रहने वाली हैं.  रानी अक्सर रामसुगर के घर अपनी दोस्त राधा के घर जाती थी. राधा रासुगर की बेटी हैं और वो खुद एक यूट्यूबर हैं. रानी और राधा अक्सर मिलकर सोशल मीडिया के लिए वीडियो शूट किया करती थी. बताया जा रहा है कि रामसुगर की मुलाकातें उनकी बेटी राधा के घर वीडियो शूटिंग के दौरान रानी राजपूत से बढ़ीं. ये मुलाकातें बढने लगीं और फिर ये सिलसिला प्यार में बदल गया.

ब्यूटी पार्लर हुई सगाई

करीब सात साल पहले रामसुगर की पत्नी का निधन हो गया और अब वो दोबारा रानी से विवाह करने जा रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि औरैया के एक ब्यूटी पार्लर में दोनों की सगाई हुई है. रामसुगर की बेटी राधा ने बताया कि करीब एक हफ्ते पहले औरैया के एक ब्यूटी पार्लर में उनके पिता रामसुगर और दोस्त रानी राजपूत की सगाई हु है.

सगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रानी और रामसुगर बेहद खुश नजर आ रहे हैं. इस वीडियो पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.  परिवार के मुताबिक, दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 16 Oct 2026 09:59 AM (IST)
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