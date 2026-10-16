प्यार में गिर जाती हैं उम्र की दीवारें, ये बातें उत्तर प्रदेश की लव स्टोरी पर एकदम फिट बैठती हैं. उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां अरियारी गांव के रहने वाले 75 वर्षीय रामसुगर को 30 वर्षीय इंस्टाग्राम ब्लॉगर रानी राजपूत से प्यार हो गया है.

इन दोनों की सगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और दोनों के परिवारवालों का कहना है कि जल्द ही रामसुगर और रानी शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं. इस वीडियो पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है. कोई सराह रहा है तो कोई इसे अजब-प्रेम की गजब कहानी कह रहा है.

Watch | उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां अरियारी गांव के रहने वाले 75 वर्षीय रामसुगर को 30 वर्षीय इंस्टाग्राम ब्लॉगर रानी राजपूत से प्यार हो गया है. बताया जा रहा है कि रामसुगर की मुलाकातें उनकी बेटी राधा के घर वीडियो शूटिंग के दौरान रानी राजपूत से बढ़ीं. इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं. दावा किया जा रहा है कि औरैया के एक ब्यूटी पार्लर में दोनों की सगाई हुई है. सगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. परिवार के मुताबिक, दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं. #Auraiya #LoveStory #ViralVideo #RaniRajput #RamSugar #ABPNews — ABP News (@ABPNews) October 16, 2026

रामसुगर को कैसे हुआ साल की रानी राजपूत से प्यार?

रामसुगर सहार ब्लॉक के अरियारी गांव के रहने वाले हैं और 30 वर्षीय रानी राजपूत औरैया जिले की ही सदर कोतवाली क्षेत्र के दयालपुर की रहने वाली हैं. रानी अक्सर रामसुगर के घर अपनी दोस्त राधा के घर जाती थी. राधा रासुगर की बेटी हैं और वो खुद एक यूट्यूबर हैं. रानी और राधा अक्सर मिलकर सोशल मीडिया के लिए वीडियो शूट किया करती थी. बताया जा रहा है कि रामसुगर की मुलाकातें उनकी बेटी राधा के घर वीडियो शूटिंग के दौरान रानी राजपूत से बढ़ीं. ये मुलाकातें बढने लगीं और फिर ये सिलसिला प्यार में बदल गया.

ब्यूटी पार्लर हुई सगाई

करीब सात साल पहले रामसुगर की पत्नी का निधन हो गया और अब वो दोबारा रानी से विवाह करने जा रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि औरैया के एक ब्यूटी पार्लर में दोनों की सगाई हुई है. रामसुगर की बेटी राधा ने बताया कि करीब एक हफ्ते पहले औरैया के एक ब्यूटी पार्लर में उनके पिता रामसुगर और दोस्त रानी राजपूत की सगाई हु है.

सगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रानी और रामसुगर बेहद खुश नजर आ रहे हैं. इस वीडियो पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. परिवार के मुताबिक, दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं.