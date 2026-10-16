Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 2 मंजिला मकान धराशायी, 3 झुलसे

वाराणसी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 2 मंजिला मकान धराशायी, 3 झुलसे

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गुरुवार की शाम एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया. इस हादसे में दो मंजिला मकान धराशायी हो गया और आसपास के कई मकानों को भी नुक़सान पहुंचा है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 16 Oct 2026 08:32 AM (IST)
Preferred Sources

वाराणसी में गुरुवार को उस बड़ा हादसा हो गया जब एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में अचानक तेज धमाका हो गया. इस धमाके तीव्रता इतनी तेज थी कि मकान पूरा धराशायी हो गया और आसपास के कई मकान भी प्रभावित हुए. इस हादसे में तीन लोग बुरी तरह झुलस गए. धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचे गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है. 

ये घटना वाराणसी के पैगंबरपुर क्षेत्र में हुई जहां एक स्थित एक मकान में अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही है. जिसमें गुरुवार की शाम को ज़ोरदार धमाका हो गया. ये धमाका इतनी तेज था कि आसपास रहने वाले कई लोगों के मकान भी इससे प्रभावित हुए हैं. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया है कि यहां पर काफी समय से पटाखे बनाए जा रहे थे, जिसका स्थानीय लोगों ने कई बार विरोध जताया था लेकिन, उनकी बात नहीं सुनी गई. 

यूपी में आज फिर बदलेगा मौसम, 38 जिलों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

तेज धमाके से दो मंजिला मकान धराशायी

इस घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ मौके पर पहुँच गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. इस हादसे में मौके पर मौजूद तीन लोग बुरी तरह झुलस गए हैं जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. 

स्थानीय लोगों ने कहा कि ये मकान राजू खान नाम के शख्स का है. पहले भी इस पटाखा फैक्ट्री में छापेमारी की हुई थी जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसे बंद करने की माँग की लेकिन, उनकी आपत्ति को दरकिनार कर दिया गया. 

चौकी प्रभारी और सिपाही निलंबित

वाराणसी पुलिस का इस मामले पर कहना है कि पटाखे बनाने वाले मामले पर जो भी विषय आरोप सामने आ रहा है उसकी जांच की जाएगी और आगे आवश्यक कार्रवाई होगी. इस मामले में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से कार्रवाई करते हुए निकटतम चौकी प्रभारी और सिपाही को निलंबित कर दिया गया है. 

Published at : 16 Oct 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: मंत्री रेखा आर्या ने पति पर लगाए मारपीट, हत्या की साजिश के आरोप, FIR दर्ज
उत्तराखंड: मंत्री रेखा आर्या ने पति पर लगाए मारपीट, हत्या की साजिश के आरोप, FIR दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज फिर बदलेगा मौसम, 38 जिलों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
यूपी में आज फिर बदलेगा मौसम, 38 जिलों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोवा में भी दिखेगा योगी मॉडल का प्रभाव! अयोध्या-काशी की तर्ज पर मंदिर निर्माण
गोवा में भी दिखेगा योगी मॉडल का प्रभाव! अयोध्या-काशी की तर्ज पर मंदिर निर्माण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चुनाव से पहले ही हार का...', SP चीफ पर BJP नेता दयाशंकर सिंह का तीखा हमला
'चुनाव से पहले ही हार का...', SP चीफ पर BJP नेता दयाशंकर सिंह का तीखा हमला
Advertisement

वीडियोज

लखनऊ में मौत की पटकथा...नेपाल में 'गुप्त लीला' !
SC में सुनवाई का सार..'क्या 'तमाशा' बना रखा है ?'
तो सत्ता परिवर्तन का प्लान-बांग्लादेश का क्यों बखान!
Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सब पत्रकार बन गए तो दिक्कत हो जाएगी', सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में की ये टिप्पणी
'सब पत्रकार बन गए तो दिक्कत हो जाएगी', सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में की ये टिप्पणी
दिल्ली NCR
Delhi Traffic Advisory: CJP के तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट, आज ये रास्ते रहेंगे बंद
CJP के तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट, आज ये रास्ते रहेंगे बंद
इंडिया
उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार से लेकर राजस्थान तक... मौसम विभाग की चेतावनी
उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार से लेकर राजस्थान तक... मौसम विभाग की चेतावनी
बॉलीवुड
इमरान खान के 'लीव इंडिया' नोटिस पर किरण राव का तीखा तंज- 'वाह, अब मुंबई पुलिस?'
इमरान खान को मिले देश छोड़ने के नोटिस पर भड़की आमिर ख़ान की एक्स वाइफ
क्रिकेट
आज भारत-जिम्बाब्वे का ऐतिहासिक टी20 मैच, कब और कहां देखें लाइव?
आज भारत-जिम्बाब्वे का ऐतिहासिक टी20 मैच, कब और कहां देखें लाइव?
महाराष्ट्र
भारत के प्रोटेस्ट की तुलना बांग्लादेश हिंसा से, भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी- 'वहां हिंदुओं को...'
भारत के प्रोटेस्ट की तुलना बांग्लादेश हिंसा से, भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी- 'वहां हिंदुओं को...'
विश्व
'जेलेंस्की हमारे से लिए अच्छे आदमी नहीं, मैं उनसे हिसाब...', ट्रंप का नया प्लान क्या?
'जेलेंस्की हमारे से लिए अच्छे आदमी नहीं, मैं उनसे हिसाब...', ट्रंप का नया प्लान क्या?
टेक्नोलॉजी
Macbook की टक्कर के हैं ये 3 लैपटॉप, फीचर्स के तो कहने ही क्या
Macbook की टक्कर के हैं ये 3 लैपटॉप, फीचर्स के तो कहने ही क्या
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget