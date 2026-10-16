वाराणसी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 2 मंजिला मकान धराशायी, 3 झुलसे

वाराणसी में गुरुवार को उस बड़ा हादसा हो गया जब एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में अचानक तेज धमाका हो गया. इस धमाके तीव्रता इतनी तेज थी कि मकान पूरा धराशायी हो गया और आसपास के कई मकान भी प्रभावित हुए. इस हादसे में तीन लोग बुरी तरह झुलस गए. धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचे गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है.

ये घटना वाराणसी के पैगंबरपुर क्षेत्र में हुई जहां एक स्थित एक मकान में अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही है. जिसमें गुरुवार की शाम को ज़ोरदार धमाका हो गया. ये धमाका इतनी तेज था कि आसपास रहने वाले कई लोगों के मकान भी इससे प्रभावित हुए हैं. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया है कि यहां पर काफी समय से पटाखे बनाए जा रहे थे, जिसका स्थानीय लोगों ने कई बार विरोध जताया था लेकिन, उनकी बात नहीं सुनी गई.

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तेज धमाके से दो मंजिला मकान धराशायी

इस घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ मौके पर पहुँच गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. इस हादसे में मौके पर मौजूद तीन लोग बुरी तरह झुलस गए हैं जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

स्थानीय लोगों ने कहा कि ये मकान राजू खान नाम के शख्स का है. पहले भी इस पटाखा फैक्ट्री में छापेमारी की हुई थी जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसे बंद करने की माँग की लेकिन, उनकी आपत्ति को दरकिनार कर दिया गया.

चौकी प्रभारी और सिपाही निलंबित

वाराणसी पुलिस का इस मामले पर कहना है कि पटाखे बनाने वाले मामले पर जो भी विषय आरोप सामने आ रहा है उसकी जांच की जाएगी और आगे आवश्यक कार्रवाई होगी. इस मामले में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से कार्रवाई करते हुए निकटतम चौकी प्रभारी और सिपाही को निलंबित कर दिया गया है.