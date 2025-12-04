आजमगढ़ में कैश डिलीवरी वैन के गार्ड की बंदूक से चली गोली, एक युवक की मौत और 1 घायल

उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के नगर पंचायत फूलपुर स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के पास 3 दिसंबर की शाम को कैश डिलीवरी वैन के गनमैन की बंदूक से अचानक गोली चल गई. गार्ड की बंदूक से निकली गोली की लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति की जिला अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई.



जानकारी के मुताबिक, फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में ग्राम वैसाडीह के निवासी लवकुश चौहान अपनी बहन, भतीजी और गांव के ही संजय चौहान के साथ बैंक में कुछ काम से आये थे. उस दौरान एसआईएस सुरक्षा कंपनी का कैश वैन यूनियन बैंक के सामने रुकी, वैन का गनमैन लोडेड डबल बैरल बंदूक कंधे पर लेकर चल रहा था कि अचानक एक बाइक सवार से टक्कर हो गई. इसके बाद संतुलन बिगड़ने से बंदूक जमीन पर गिरते ही उसमें से गोली चल गई.

गार्ड की बंदूक की गोली लगने से दो लोग घायल

गार्ड की बंदूक से चली गोली लवकुश चौहान तथा संजय चौहान को लग गई, जहां दोनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गये. घायलों को तत्काल आसपास के लोगों ने उठाकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

अस्पताल ले जाते वक्त एक व्यक्ति की मौत

जिला अस्पताल ले जाते समय संजय चौहान ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे घायल को बांह में लगने से लवकुश चौहान खतरे से बाहर बताई जा रही है. सूचना मिलते ही मृतक के परिजन सहित अन्य ग्रामीण फूलपुर पहुंचे. हालांकि, घटना के बाद मौके से कैश वैन और गनमैन दोनों चले गये, जिसकी तलाश की जा रही है. इस पूरे मामले को लेकर फूलपुर कोतवाली पुलिस छानबीन में जुटी हुई है.

मामले पर पुलिस अधिकारी ने क्या कहा?

इस मामले पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि बैंक का कैश लेकर कैशबैक यूनियन बैंक के पास पहुंची थी. इसी बीच की सुरक्षा में तैनात गार्ड अपनी डीबीबीएल बंदूक लेकर बैंक की ओर जा रहा था, अचानक एक बाइक सवार गार्ड से टकरा गया. जिस वजह से गार्ड का संतुलन बिगड़ने से उसकी बंदूक सड़क पर गिर गई और उसे फायर हो गया. गोली लगने पर पुलिस ने घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा लेकिन उनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि एक ही हालत खतरे से बाहर है.

