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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'उम्र भी बढ़ गई तो अंकल कहेंगे ही', आकाश आनंद के बचाव में आए ब्रजेश पाठक

'उम्र भी बढ़ गई तो अंकल कहेंगे ही', आकाश आनंद के बचाव में आए ब्रजेश पाठक

UP News: यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल बुलाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं पर चुटकी लेते हुए कहा कि उम्र बढ़ गई है.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 11 Aug 2026 01:45 PM (IST)
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बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अंकल कहा, जिस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चुटकी ली है. ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में एक प्रेसवार्ता की. जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों के हंगामे को लेकर पत्रकारों से बात की. इसी दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही. 

ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहे जाने पर चुटकी लेते हुए कहा कि "दोनों के बीच रिश्ते हैं, उम्र भी बढ़ गई तो अंकल कहेंगे ही." डिप्टी सीएम ने इस दौरान संसद में छात्रों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस-सपा समेत विरोधी दलों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्षी दल जानबूझकर संसद नहीं चलने दे रहे हैं.  

राहुल गांधी और विपक्ष पर निशाना

डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि हमारी सरकार जवाब देने को तैयार हैं लेकिन, राहुल गांधी देश में अराजकता और झूठ फैलाना चाहते हैं. विपक्ष का डबल स्टैण्डर्ड साफ़ दिख रहा है. पिछले 15 दिनों से संसद को हाईजैक किया हुआ है. राहुल गांधी संवाद नहीं अराजकता फैलाना चाहते हैं. गृहमंत्री जवाब देने को तैयार है. राहुल गांधी भागना मत, गृह मंत्री हर सवाल का जवाब देंगे, पूरा सुनना.

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आकाश आनंद ने अखिलेश को कहा अंकल

बता दें कि सोमवार को बहुजन समाज पार्टी की हाथरस के सादाबाद में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी संयोजक आकाश आनंद ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया था. उन्होंने दोनों नेताओं को अंकल कहकर पुकारा और कहा कि वो 30 वर्ष के हैं तो 50 साल के आदमी को अंकल नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा. 

आकाश आनंद के इस बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि "ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है और हमारे संबंध बहुतों से अच्छे रहे हैं इसलिए इसपर कुछ न कहलवाओ तो अच्छा है." अखिलेश ने कहा कि देश की लड़ाई किससे हैं दिल्ली और यूपी से हैं. मुद्दा अंकल नहीं है.  

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Published at : 11 Aug 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Brijesh Pathak Akhilesh Yadav UP News
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