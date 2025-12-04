कफ सिरप केस का आरोपी शुभम जायसवाल पहुंचा हाईकोर्ट, गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल की याचिका

उत्तर प्रदेश में चर्चित कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी मामले के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका पर बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई होने की उम्मीद है. वहीं शुभम के पिता ने भी वाराणसी में दर्ज मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

कफ सिरप मामले का मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी शुभम् जायसवाल अभी तक फरार चल रहा है. ईडी की ओर से शुभम के वाराणसी स्थित दो घरों पर नोटिस भी चस्पा किया गया है. इस बीच उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी दांवपेंच चलने शुरू कर दिए हैं. याची ने वाराणसी और गाजियाबाद में दर्ज मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है.

गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका दाखिल

इस याचिका में शुभम् जायसवाल ने कोर्ट से वाराणसी और गाजियाबाद में दर्ज एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है. वहीं शुभम के पिता भोला प्रसाद जायसवाल ने भी वाराणसी में दर्ज मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इसके अलावा कई अन्य आरोपी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे है.

बता दें कि प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी मामले के सरगना शुभम जायसवाल के खिलाफ वाराणसी के कोतवाली थाने में 15 नवंबर 2025 को एनडीपीएस एक्टमें एफआईआर दर्ज हुई है. इस मामले में शुभा जायसवाल उसके पिता भोला जायसवाल समेत 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

पिता भोला जायसवाल की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी

नकली कफ सिरप मामले में शुभम् जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को पहले ही सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया है वो अपने परिवार के साथ थाईलैंड भागने की फिराक में था. सीनियर अधिकारियों के मदद से उसे कोलकाता एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार किया गया. इस मामले में अमित टाटा और एसटीएफ़ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है.