यूपी में सपा-कांग्रेस गठबंधन पर संकट? अजय राय बोले- 403 सीटों पर अकेले लड़ने की है तैयारी
Moradabad News: अयूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर उठ रहे सवालों पर अजय राय ने कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का है. हम सभी 403 विधानसभाओं पर पूरी तैयारी के साथ जुटे हैं.
उत्तर प्रदेश बीते लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बड़ी सफलता प्राप्त की थी, लेकिन अब कांग्रेस और समजवादी पार्टी में दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रहीं हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गुरूवार को मुरादाबाद में साफ़ कर दिया कि वो आगामी पंचायत चुनावों में अकेले उतरेगी, इसके सतह ही विधानसभा में सभी 403 सीटों पर पार्टी संगठन मजबूती पर जोर दे रही है. जो उम्मीदवार पंचायत चुनावों में मेहनत करेंगे उन्हें विधानसभा चुनावों में मौका दिया जाएगा.
अजय राय मुरादाबाद में ब्रेन हैमरेज से पीड़ित BLO के परिजनों से मिलने पहुंचे थे. यहां उन्होंने ABP न्यूज़ से ख़ास बातचीत में कहा कि पंचायत चुनावों में कांग्रेस अपने दम पर उतरेगी. इसके आधार पर ही 2027 के टिकट तय होंगे.
अजय राय का बयान और गठबंधन पर संशय
यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर उठ रहे सवालों पर अजय राय ने कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का है. हम सभी 403 विधानसभाओं पर पूरी तैयारी के साथ जुटे हैं. संगठन की मजबूरी पर जोर दिया जा रहा है. यही नहीं उन्होंने कहा कि सभी 403 सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी चल रही है. गठबंधन होगा या नहीं यह फैसला हाईकमान लेगा.
सपा- कांग्रेस गठबंधन क्या टूट जाएगा?
चुनावों से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान जाहिर कर रहा है कि कांग्रेस अब सपा से दूरी बनाकर अकेले यूपी में राह तलाश रही है. उनका सभी 403 सीटों पर तैयारी का ऐलान और पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान बता रहा है कि कांग्रेस स्थिति देख पलट भी सकती है.
फिलहाल अजय राय के बयान पर अभी सपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. जबकि पिछले दिनों खुद अखिलेश यादव आगामी यूपी चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ने की बात कर चुके हैं. ऐसे में अजय राय का बयान सीटों के समझौते में रणनीति के तहत माना जा रहा है. वर्तमान में कांग्रेस के पास महज दो विधायक ही हैं.
