यूपी में सपा से किनारा कर कांग्रेस अकेले लड़ेगी पंचायत चुनाव, BJP बोली- कमल ही खिलेगा

उत्तर प्रदेश में अगले कुछ माह में होने वाले पंचायत चुनाव में कांग्रेस द्वारा अकेले लड़ने के ऐलान पर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अकेले लादे या किसी के साथ मिलकर ये उनकी समस्या है. प्रदेश में खिलेगा कमल ही. केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज में पार्टी के SIR अभियान के तहत पहुंचे थे.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है, जब से बिहार चुनावों से लौटकर आए हैं. इसके साथ ही उन्होंने BLOs से अपील की कि किसी भी अफवाह में न पड़ें.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कांग्रेस पर कसा तंज

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में कांग्रेस के अकेले लड़ने के ऐलान पर केशव प्रसाद मौर ने करारा तंज कसा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अकेले लड़े या किसी के साथ मिलकर लड़े, ये उनकी अपनी समस्या है. उत्तर प्रदेश में तो कमल ही खिलेगा.

अखिलेश यादव पर तीखा हमला

समाजवादी पार्टी प्रमुख अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया बयानों पर डिप्टी सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव से लौटे हैं, तब से अस्वस्थ हैं. उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया लगता है. वो 2027 में सत्ता के करीब खुद को देख रहे थे, लेकिन अब 2047 तक भी सत्ता में वापसी की कोई संभावना नहीं बची है. इसी कुंठा में वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं.

अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा था कि अगर वोट का अधिकार ही नहीं है, तो आरक्षण भी खत्म कर देना चाहिए. इस बयान पर भी मौर्य ने चुटकी ली और कहा कि ना कोई आरक्षण खत्म कर पाएगा, ना कोई संविधान बदल पाएगा. ये सिर्फ़ भ्रम और अफवाह फैलाने की कोशिश है.

SIR पर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान

प्रयागराज में SIR (विशेष मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान) की शुरुआत करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी देश-प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है. हमने सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 जिलों की जिम्मेदारी दी है. उसी कड़ी में आज प्रयागराज से शुरुआत कर रहा हूं. लक्ष्य है कि एक भी पात्र मतदाता छूटे नहीं.

ममता, राहुल और अखिलेश पर पलटवार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा SIR को तुरंत बंद करने की मांग और विपक्ष के विरोध पर केशव मौर्य ने जबाब देये हुए कहा “मैं सभी BLO भाई-बहनों से कहूंगा, न ममता बनर्जी के चक्कर में पड़ें, न राहुल गांधी के, न अखिलेश यादव के. SIR का विरोध करने वालों की बातों में न आएं. अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएं.” उन्होंने आगे कहा, “आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है”.