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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: AI से बनाई चिता की तस्वीर, खुद को मुर्दा बताकर हुआ फरार; आरोपी गिरफ्तार

यूपी: AI से बनाई चिता की तस्वीर, खुद को मुर्दा बताकर हुआ फरार; आरोपी गिरफ्तार

यूपी के मऊ में पुलिस ने डेढ़ साल से फरारी काट रहे हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने एआई की मदद से अपने अंतिम संस्कार का वीडियो बनाया और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर फ़रार हो गया.

Written By : राहुल सिंह, मऊ |  Updated at : 26 Oct 2026 01:40 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मऊ में बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां हत्या के आरोपी ने सजा से बचने के लिए ख़ुद को मृत घोषित करा लिया और एआई के जरिए चिता पर लेटे तस्वीर बना ली और फिर बकरे की अंत्योष्टि कर वीडियो बना लिया और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर फरार हो गया. डेढ़ साल बाद  रविवार को मऊ पुलिस और एसओजी की टीम ने सर्विलांस की मदद से आरोपी गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी का नाम राजू उर्फ राजकुमार राजभर (38) है. जो थाना कोतवाली नगर के ख्वाजा जहांपुर का रहने वाला है. ख़बर के मुताबिक साल 2016 में मुंशीपुरा रेलवे लाइन के पास योगेश सिंह नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद मृतक के भतीजे अविनाश सिंह की तहरीर पर राजू उर्फ राजकुमार राजभर और उसके दोस्त सुदर्शन राजभर के खिलाफ कोतवाली नगर में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. 

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और न्यायालय में सुनवाई चल रही थी. हत्या के इस मुकदमे का ट्रायल चलने के दौरान उसने कथित तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची और फिल्मी स्टाइल में नई कहानी गढ़ दी.  

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एआई से बनवाई शव की तस्वीर

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने 30 मई 2025 को गाजीपुर में खुद को मृत दर्शाने की साजिश रची. इसके तहत कथित रूप से श्मशान घाट पर चिता पर लेटे शव की एआई से तैयार तस्वीर बनाई. आरोप है कि अपनी मौत की कहानी को वास्तविक दिखाने के लिए शव यात्रा और अंतिम संस्कार से जुड़ी तस्वीरें भी तैयार कराई गईंय इसके बाद मृत्यु और दाह संस्कार से संबंधित प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेज बनवाए गए.

पुलिस का आरोप है कि आरोपी ने इन दस्तावेजों के आधार पर नगर पालिका मऊ से भी फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करा लिया. इसके बाद संबंधित दस्तावेज न्यायालय में दाखिल कर खुद को मृत साबित करने का प्रयास किया और फरार हो गया. हालांकि, पुलिस ने जांच के बाद उसकी कथित साजिश का पर्दाफाश करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया.

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के अनुसार, आरोपी इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका था और शेयर बाजार में ट्रेडिंग का काम करता था. उसने कई शहरों के प्रतिष्ठित लोगों से रुपये लेकर शेयर बाजार में निवेश किए थे. आरोप है कि कानूनी कार्रवाई से बचने और लोगों से लिए गए रुपये वापस न करने के इरादे से उसने खुद को मृत घोषित कराने की साजिश रची.

फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में भी मुकदमा दर्ज

पुलिस के अनुसार, आरोपी द्वारा खुद को मृत दर्शाने के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कराने के मामले में कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 294/2026 दर्ज किया गया है. इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 229, 233, 336(3), 337, 338 और 340(2) के तहत अभियोग पंजीकृत किए जाने की जानकारी दी गई है. इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई शुरू हो गई है. 

About the author राहुल सिंह, मऊ

लगभग 27 वर्षों के अनुभव के साथ राहुल सिंह जनपद के स्वतंत्र एवं मान्यता प्राप्त पत्रकार के रूप में एक मजबूत पहचान रखते हैं. अपने करियर की शुरुआत उन्होंने प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान से की, जहां से उन्हें पत्रकारिता के व्यावहारिक पहलुओं की गहरी समझ मिली. राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2004 से स्टार न्यूज़ (वर्तमान में एबीपी न्यूज़) के साथ जुड़कर अपनी पहचान को और व्यापक बनाया. साथ ही एबीपी गंगा एवं एबीपी नेटवर्क के लिए भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया. स्वास्थ्य क्षेत्र में जनहित के कार्यों से जुड़े रहते हुए उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से कार्य करने वाली संस्था के साथ लगभग दो वर्षों तक जिला समन्वयक के रूप में योगदान दिया, जहां उन्होंने सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई.उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग न केवल सटीक होती है, बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज को प्रभावी ढंग से सामने लाने का कार्य करती है.
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Published at : 26 Oct 2026 01:40 PM (IST)
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