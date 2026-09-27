'अब सबको सड़कों पर उतरना होगा', INDIA ब्लॉक की बैठक पर कांग्रेस नेता का बयान

विपक्षी दलों के INDIA ब्लॉक की बैठक एक बार फिर से होने जा रही है. ये बैठक 30 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रस्तावित है. इस बैठक का उद्देश्य वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) विवाद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के मुद्दे को लेकर सरकार को घरने की है.

इस बैठक पर अब कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि ये बैठक कांग्रेस से अधिक क्षेत्रिय दलों के लिए जरूरी है, जिन्हें बीजेपी ने SIR के माध्यम से निपटाने का काम किया है. उन्होंने विपक्ष से इसमें शामिल होने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है. उन्होंने ये भी कहा कि अब ये लड़ाई सड़कों पर होगी.

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Delhi: On the proposed INDIA bloc meeting on September 30, Congress leader Udit Raj says, “If we don’t hold a meeting now, then when will we? And I feel that the need for the regional parties is much greater. Because they have already finished off the regional parties...Their… pic.twitter.com/Efd5IJI6PN — IANS (@ians_india) September 27, 2026

'अगर हम अभी बैठक नहीं करेंगे, तो कब करेंगे?'

30 सितंबर को होने वाली प्रस्तावित बैठक पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, "अगर हम अभी बैठक नहीं करेंगे, तो कब करेंगे? और मुझे लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियों की आवश्यकत कहीं ज्यादा है. क्योंकि वो पहले ही क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर चुके हैं, जैसे बीजेडी है, टीएमसी है, अकाली दल, शिवसेना, एनसीपी है, ये सभी SIR के जरिए निपटा दिए गए हैं."

'अब संसद नहीं, सड़कों पर होगी लड़ाई'

उन्होंने आगे कहा कि इनकी पीड़ा कांग्रेस से कहीं ज्यादा है. उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही है जितनी राहुल गांधी और हमारी है. उन्हें भी सड़कों पर उतरना चाहिए. यह लड़ाई अब संसद के अंदर नहीं लड़ी जा सकती. इसे अब केवल सड़कों पर ही लड़ा जा सकता है. खबरें हैं कि इस बैठक में विपक्ष मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और SIR को हटाने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

Delhi: On BJP MP Sambit Patra’s statement, Congress leader Udit Raj says, “Congress is fighting with all its might to protect constitutional institutions. This is the opposite of what is being said. ‘SIR’ is nowhere, so this is wrong. The change made in Form-6 says that the voter… pic.twitter.com/qR7nVouQ2P — IANS (@ians_india) September 27, 2026

संबित पात्रा पर किया पलटवार

इसके अलावा बीजेपी सांसद संबित पात्रा के बयान पर भी कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए जी जान से लड़ रही है. जो कहा जा रहा है, यह उसके ठीक उलट है. उन्होंने कहा, 'SIR' का कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसलिए यह बात गलत है. फॉर्म-6 में किए गए बदलाव के मुताबिक, वोटर लिस्ट में पिता या दादा का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में होना चाहिए, और तभी कोई 18 साल का होने पर वोटर बन पाएगा. ऐसे तो कोई वोटर बन ही नहीं पाएगा."

उन्होंने कहा कि अगर कोई 18 वर्ष का हुआ और अपने बाप-दादा को 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं दिखा पाया तो उसका वोट काट दिया जाएगा. नियम ये थे कि 18 वर्ष का होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए और उसके पास कोई वैध पहचान होनी चाहिए.

बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठाती है. इस पार्टी का उद्देश्य किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना है और सफल न होने पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं.

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