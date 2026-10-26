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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमंत्री संदीप सिंह के घर का घेराव, शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने सुंदरकांड पाठ कर किया प्रदर्शन

मंत्री संदीप सिंह के घर का घेराव, शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने सुंदरकांड पाठ कर किया प्रदर्शन

लखनऊ में 68500 शिक्षक भर्ती मामले में बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है. अभ्यर्थियों ने इस दौरान सुंदरकांड पाठ भी किया.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 26 Oct 2026 01:27 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बहाली की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया. इस दौरान अभ्यर्थियों ने मंत्री के आवास के बाहर सुंदरकांड का पाठ कर प्रदर्शन किया.

एक प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी ने कहा, "आज हम लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं. जैसे मंदिरों में पाठ होता है, हमारे लिए यह आवास ही मंदिर है. हमारे लिए यही सब कुछ है. मंत्री जी  हमारे लिए भगवान हैं, पिछड़ों के मसीहा हैं. लगातार हम लोग 55 दिनों से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, बात नहीं सुनी गई."

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क्या है पूरा मामला ?

दरअसल यह विवाद वर्ष 2018 में सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट न दिए जाने और आरक्षण में विसंगतियों से जुड़ा है. 68500 अभ्यर्थियों के मामले में राज्य पिछड़ा वर्ग योग ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अन्य शिक्षक भर्तियों की तरह इसब भर्ती में भी ओबीसी और अन्य आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को पात्रता अंकों में 5% की अतिरिक्त छूट मिलनी चाहिए थी, जिसे लागू न करना समानता के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है.
 
इस मामले में शासन का तर्क इसके उलट है, उसके मुताबिक इस विशिष्ट भर्ती में अब यह छूट देकर नियुक्ति देना कानूनी रूप से उचित नहीं है. सरकार और आयोग के इसी विरोधाभास के चलते या मामला लंबे समय से अटका हुआ है. जिस कारण अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.

55 दिन से धरना दे रहे अभ्यर्थी 

नियुक्ति की मांग को लेकर पिछड़े वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थी पिछले 55 दिनों से धरना दे रहे हैं. इसके बाद अब इन्होने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव और सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया है. अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सरकार पिछड़ा वर्ग योग के आदेश का पालन करते हुए उनके साथ न्याय नहीं करती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा. अब देखना होगा सरकार इससे कैसे निपटती है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 26 Oct 2026 01:27 PM (IST)
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