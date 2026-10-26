मंत्री संदीप सिंह के घर का घेराव, शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने सुंदरकांड पाठ कर किया प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बहाली की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया. इस दौरान अभ्यर्थियों ने मंत्री के आवास के बाहर सुंदरकांड का पाठ कर प्रदर्शन किया.

एक प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी ने कहा, "आज हम लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं. जैसे मंदिरों में पाठ होता है, हमारे लिए यह आवास ही मंदिर है. हमारे लिए यही सब कुछ है. मंत्री जी हमारे लिए भगवान हैं, पिछड़ों के मसीहा हैं. लगातार हम लोग 55 दिनों से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, बात नहीं सुनी गई."

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क्या है पूरा मामला ?

दरअसल यह विवाद वर्ष 2018 में सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट न दिए जाने और आरक्षण में विसंगतियों से जुड़ा है. 68500 अभ्यर्थियों के मामले में राज्य पिछड़ा वर्ग योग ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अन्य शिक्षक भर्तियों की तरह इसब भर्ती में भी ओबीसी और अन्य आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को पात्रता अंकों में 5% की अतिरिक्त छूट मिलनी चाहिए थी, जिसे लागू न करना समानता के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है.



इस मामले में शासन का तर्क इसके उलट है, उसके मुताबिक इस विशिष्ट भर्ती में अब यह छूट देकर नियुक्ति देना कानूनी रूप से उचित नहीं है. सरकार और आयोग के इसी विरोधाभास के चलते या मामला लंबे समय से अटका हुआ है. जिस कारण अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.

55 दिन से धरना दे रहे अभ्यर्थी

नियुक्ति की मांग को लेकर पिछड़े वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थी पिछले 55 दिनों से धरना दे रहे हैं. इसके बाद अब इन्होने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव और सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया है. अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सरकार पिछड़ा वर्ग योग के आदेश का पालन करते हुए उनके साथ न्याय नहीं करती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा. अब देखना होगा सरकार इससे कैसे निपटती है.

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