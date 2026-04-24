मऊ जिले में प्रतीक्षा पांडेय ने हाईस्कूल की परीक्षा में किया टॉप, प्रदेशभर में पाया चौथा स्थान

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) का हाईस्कूल परीक्षा परिणाम गुरुवार शाम 4 बजे घोषित कर दिया गया. इस परिणाम घोषित होते ही मऊ जिले में खुशी की लहर दौड़ गई. जहां हाईस्कूल की एक छात्रा प्रतीक्षा पांडेय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले में टॉप किया है और पूरे प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है.

हाईस्कूल की छात्रा प्रतीक्षा पांडेय यहां के सुभागी देवी इंटर कॉलेज की छात्रा हैं. हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा में उन्होंने 600 में से 583 अंक प्राप्त करके अपना नाम ही नहीं बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है. प्रतीक्षा की इस कामयाबी से उसके माता-पिता बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी पर नाज करते हैं.

मऊ की बेटियों ने हासिल की बड़ी कामयाबी

प्रतीक्षा के अलावा मऊ जिले की ही अनम कायनात ने प्रदेश में सातवां स्थान प्राप्त किया. अनम पंडित दीनदयाल समाज कल्याण इंटर कॉलेज की छात्रा हैं. इसी क्रम में अवनीश सिंह ने प्रदेश में आठवीं रैंक हासिल की. वह ओम प्रकाश पांडेय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र हैं और उन्होंने 600 में से 579 अंक प्राप्त किए. अनम ने भी अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया है.

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प्रतीक्षा और अनम के साथ गरिमा मौर्य ने भी दसवीं की कक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है. गरिमा ने प्रदेश में दसवां स्थान प्राप्त किया. वह भी सुभागी देवी इंटर कॉलेज की छात्रा हैं और उन्होंने 600 में से 577 अंक हासिल किए हैं. प्रतीक्षा और गरिमा ने स्थान हासिल किया है उसके बाद स्कूल भी ख़ुश है.

मऊ जिले के इन होनहार विद्यार्थियों की सफलता से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे मऊ जनपद का नाम रोशन हुआ है. विद्यालयों में जश्न का माहौल है और शिक्षकों ने इसे कड़ी मेहनत और अनुशासन का परिणाम बताया. यूपी बोर्ड परीक्षा के नतीजे आने के बाद छात्रों में खुशी की माहौल हैं.

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