उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक पत्नी को जिम जाने की जिद करना भारी पड़ गया. पत्नी की ज़िद से ग़ुस्साए पति ने उसके सिर पर लोहे के हैंडल से इतनी ज़ोर से बवार किया कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पत्नी की हत्या के बाद सात घंटे तक पति वहीं पर शव के पास ही बैठा रहा. इस घटना के पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

ये घटना मुरादाबाद में कटघर थाना इलाके में डबल फाटक की बताई जा रही है. जहां शोभित गुप्ता स्क्रैप की दुकान चलाता है. शोभित की दस साल पहले रामपुर के बेलदारान निवासी प्रसादीलाल की बेटी पूनम से शादी हुई थी. दोनों की एक बेटी आराध्या है. पूनम रोजाना सुबह के समय जिम जाती थी, जो पति शोभित को पसंद नहीं था.

पति ने लोहे के हैंडल से सिर पर किया वार

पूनम के जिम जाने की बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच विवाद होता रहता था. पति नहीं चाहता था कि वो जिम जाए. लेकिन, पूनम उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी. बुधवार को भी पूनम रोजाना की तरह सुबह जिम चली गई, जैसे ही वह सुबह करीब दस बजे जिम से आई तो पति के उसका उसका विवाद हो गया. जिसके बाद ग़ुस्साए पति ने लोहे के हैंडल से उस पर ज़ोरदार वार कर दिया.

सात घंटे शव के पास बैठा रहा पति

शोभित ने पूनम के सिर पर इतना तेज प्रहार किया कि वो वहीं पर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद शोभित ने उसके शव को बेड पर रखा क़रीब सात घंटे तक वहीं बैठा रहा. घंटों बाद शाम को पहले उसने एंबुलेंस को फोन करके पत्नी घायल होने की जानकारी दी और फिर बाद में पुलिस को बुला लिया. इस बात की जानकारी जब आसपास के लोगों को हुई तो हड़कंप मच गया.

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मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं आरोपी पति शोभित को हिरासत में ले लिया है. सूचना मिलने पर मायके वाले पहुंच गए. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि इस मामले में मृतक महिला के परिवार वालों ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

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