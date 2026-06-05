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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVaranasi News: काशी में भीषण गर्मी का तांडव, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए श्रद्धालु की बिगड़ी तबीयत, मौत

Varanasi News: काशी में भीषण गर्मी का तांडव, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए श्रद्धालु की बिगड़ी तबीयत, मौत

Varanasi News In Hindi: भीषण गर्मी के बीच श्रद्धालुओं का काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचना जारी है. इस बीच गुरुवार (5 जून) को जयपुर से आए राम प्रकाश शर्मा की तबीयत अचानक मंदिर परिसर में बिगड़ गई.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 Jun 2026 06:25 AM (IST)
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वाराणसी में भीषण का गर्मी का तांडव जारी है. ऐसे में श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस भीषण गर्मी के बीच भारी संख्या में श्रद्धालुओं का काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचना जारी है. इस बीच गुरुवार (5 जून) को जयपुर से आए राम प्रकाश शर्मा की तबीयत अचानक मंदिर परिसर में बिगड़ गई . 

वह अस्वस्थ होकर चक्कर खाकर गिर गए. तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मंदिर परिसर से तत्काल उन्हें पास के ही मंडलीय अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. श्रद्धालु की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

राजस्थान से काशी आए थे राम प्रकाश

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में राजस्थान के जयपुर से राम प्रकाश शर्मा और उनके परिजन दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे थे. तभी दोपहर के वक्त वह चक्कर खाकर गिर गए. इसके बाद मंदिर परिसर में मौजूद एंबुलेंस की मदद से उन्हें तत्काल पास के ही कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल भेजा गया. 

वहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मेडिकल सुविधा प्रदान की गई, लेकिन शुगर और ब्लड प्रेशर अत्यधिक होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया गया. सीपीआर देने के अलावा उन्हें अन्य चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की गई, लेकिन उनकी स्थिति  शुगर और ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ने की वजह से अत्यंत गंभीर हो गई थी जिसके बाद उनकी मृत्यु हुई. 

भीषण गर्मी में सतर्क रहने की जरूरत

इस घटना के बाद परिजन पूरी तरह बेसुध हो गए. उन्हें यकीन नहीं हुआ कि एक झटके में ही उनके साथ यह क्या हो गया. इसके बाद संबंधित कार्यवाही करके परिजनों को शव सौंप दिया गया. हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से काशी वालों और काशी आने वाले पर्यटकों से भी भीषण गर्मी में सतर्क रहने की हिदायत दी गई है. शुगर ब्लड प्रेशर और गंभीर मरीजों को इस चिलचिलाती धूप में अपने सेहत को लेकर सावधान रहने की अपील की गई है. 

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Published at : 05 Jun 2026 06:25 AM (IST)
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