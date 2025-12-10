हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP BJP President: यूपी BJP के नए अध्यक्ष का ऐलान कब? आ गई तारीख, प्रभारी का हुआ चयन

UP BJP President: यूपी BJP के नए अध्यक्ष का ऐलान कब? आ गई तारीख, प्रभारी का हुआ चयन

Lucknow News: बीजेपी ने यूपी चुनाव प्रभारी के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया. अगले 2-3 दिनों में नए प्रदेश अध्यक्ष का एलान हो सकता है, संभावना ओबीसी चेहरे पर भरोसा जताने की है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 10 Dec 2025 10:22 AM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी राजनीतिक तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को यूपी चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है. सूत्रों के अनुसार, गोयल उत्तर प्रदेश आकर कुछ ही दिनों के भीतर राज्य में बीजेपी की तैयारियों का जायजा लेंगे और चुनाव रणनीति पर काम शुरू करेंगे.

सूत्रों ने यह भी बताया कि बीजेपी अगले 2-3 दिनों में प्रदेश अध्यक्ष के नए नाम का एलान कर सकती है. माना जा रहा है कि इस बार पार्टी ओबीसी चेहरे पर भरोसा जताने की संभावना रखती है. पार्टी की अंदरूनी रणनीति के अनुसार, यह कदम मतदाताओं के बीच ओबीसी समुदाय को मजबूत संदेश देने और चुनावी समीकरणों में संतुलन बनाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है.

गोयल के नेतृत्व में पार्टी की रणनीति में तेजी आएगी

पीयूष गोयल के यूपी चुनाव प्रभारी बनाए जाने से पार्टी में चुनावी माहौल को लेकर उत्साह देखा जा रहा है. गोयल के नेतृत्व में यूपी में पार्टी की रणनीति में तेजी आएगी. उनका यह जिम्मा केवल चुनावी तैयारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य में संगठन विस्तार, उम्मीदवार चयन और जनसंपर्क जैसी गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जाएगी.

यूपी में पार्टी की तैयारियों का गोयल लेंगे जायजा

बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पीयूष गोयल यूपी में संगठन के प्रत्येक स्तर पर जाकर पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे. इसके साथ ही वह नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन और उनके सार्वजनिक तौर पर एलान के लिए भी पार्टी की योजना को अंतिम रूप देंगे. गोयल के अनुभव और रणनीतिक कुशलता का पार्टी नेतृत्व चुनावी मोर्चे पर पूरा लाभ उठाने की योजना बना रहा है.

Published at : 10 Dec 2025 10:22 AM (IST)
