ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगायब वोट पर BJP का मंथन, CM योगी ने जिलाध्यक्षों और प्रभारियों को दिए निर्देश

गायब वोट पर BJP का मंथन, CM योगी ने जिलाध्यक्षों और प्रभारियों को दिए निर्देश

गायब मतदाताओं पर बीजेपी ने एक अहम बैठक के दौरान मंथन किया. इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिलाध्यक्षों और प्रभारियों के साथ की बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 13 Nov 2026 02:17 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने का मुद्दा अब और गरमा गया है. इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की विशेष कार्यशाला में हिस्सा लिया. बैठक में पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों को बुलाया गया.

इस बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को छूटे हुए नामों को जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाने निर्देश दिए हैं ताकि जो भी वैध मतदाता सूची से बाहर न रहे. मतदाता सूची पुनरीक्षण 17 नवंबर से शुरू होगा और इसी दौरान  छूटे हुए योग्य मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा.  

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनभद्र में कार-टिपर की जोरदार भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग, 3 लोग घायल
सोनभद्र में कार-टिपर की जोरदार भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग, 3 लोग घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी रोडवेज का दिवाली पर रिकॉर्ड, छठ के लिए भी बसों की खास तैयारी
यूपी रोडवेज का दिवाली पर रिकॉर्ड, छठ के लिए भी बसों की खास तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद: स्कूटी सवार को बचाने में खाई में पलटी तेज रफ्तार बस, 12 से ज्यादा घायल
फिरोजाबाद: स्कूटी सवार को बचाने में खाई में पलटी तेज रफ्तार बस, 12 से ज्यादा घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन को कहा ठगबंधन, सपा-कांग्रेस से की तुलना
केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन को कहा ठगबंधन, सपा-कांग्रेस से की तुलना

केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन को कहा ठगबंधन, सपा-कांग्रेस से की तुलना

दोबारा नाम जोड़ने की रणनीति पर चर्चा 

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने के बयान के बाद बीजेपी संगठन SIR को लेकर अलर्ट मोड पर है. कार्यशाला में मतदाता सूची के पुनरीक्षण, बूथ स्तर पर निगरानी और छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने की रणनीति पर चर्चा की गई. संगठन ऑफ पदाधिकारी के साथ हुई बैठक में जोर इस बात पर है कि कोई भी पात्र मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर न रहे.

मामला क्या है?

बता दें कि  30 अक्टूबर को बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने SIR के बाद तैयार की गई मतदाता सूची पर सवाल खड़े किए थे और दावा किया था कि प्रदेश के करीब 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम  विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं है. वहीं, इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है. हालांकि, बैठक के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी भी मतदाता का नाम नहीं कटा है और सभी मतदाता यहीं मौजूद हैं और उन्हें सूची में शामिल कराया जाएगा.

सपा-कांग्रेस और ओवैसी-चंद्रशेखर का ठगबंधन फेल होगा

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. प्रचंड बहुमत से बनने वाली सरकार से विपक्षी दल परेशान है. उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी वे एआइएमआइएम गठबंधन को ठगबंधन का नाम दिया है. उन्होंने कहा कि यह सारे ठगबंधन फेल है. 

उन्होंने कहा कि ये सभी ठगबंधन जनता को गुमराह करने में कामयाब नहीं होंगे. जनता का बीजेपी पर पूरी तरह विश्वास है. जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से कटे हैं, उनके पास दोबारा नाम जुड़वाने का मौका है. बीजेपी में संगठन सर्वोपरि है. पार्टी संगठन की ताकत के दम पर ही चुनाव मैदान में उतरती है.

यूपी में बिजली शिकायतों के निस्तारण में तेजी, अक्टूबर में बना रिकॉर्ड

 

 

और पढ़ें

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनभद्र में कार-टिपर की जोरदार भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग, 3 लोग घायल
सोनभद्र में कार-टिपर की जोरदार भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग, 3 लोग घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी रोडवेज का दिवाली पर रिकॉर्ड, छठ के लिए भी बसों की खास तैयारी
यूपी रोडवेज का दिवाली पर रिकॉर्ड, छठ के लिए भी बसों की खास तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद: स्कूटी सवार को बचाने में खाई में पलटी तेज रफ्तार बस, 12 से ज्यादा घायल
फिरोजाबाद: स्कूटी सवार को बचाने में खाई में पलटी तेज रफ्तार बस, 12 से ज्यादा घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन को कहा ठगबंधन, सपा-कांग्रेस से की तुलना
केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन को कहा ठगबंधन, सपा-कांग्रेस से की तुलना
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी ने डीके शिवकुमार संग मेट्रो से किया सफर, टिकट भी लिया, देखें वीडियो
पीएम मोदी ने डीके शिवकुमार संग मेट्रो से किया सफर, टिकट भी लिया, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन को कहा ठगबंधन, सपा-कांग्रेस से की तुलना
केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन को कहा ठगबंधन, सपा-कांग्रेस से की तुलना
इंडिया
माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप, भारत पर भयंकर असर, 3 उड़ानें रद्द, 2 लेट, जानें कहां-कहां सर्विस थमी
माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप, भारत पर भयंकर असर, 3 उड़ानें रद्द, 2 लेट, जानें कहां-कहां सर्विस थमी
साउथ सिनेमा
रजनीकांत की 'जेलर 2' रही ब्लॉकबस्टर, जानें- कितनी रही फाइनल कमाई?
रजनीकांत की 'जेलर 2' रही ब्लॉकबस्टर, जानें- कितनी रही फाइनल कमाई?
क्रिकेट
वनडे में जो रूट का खास 'दोहरा शतक', ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी
वनडे में जो रूट का खास 'दोहरा शतक', ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी
महाराष्ट्र
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब पर बीजेपी से राहुल गांधी बोले- 'थैंक्यू, जितना बयान देंगे...'
सोनिया गांधी की किताब पर बीजेपी से राहुल गांधी बोले- 'थैंक्यू, जितना बयान देंगे...'
Home Tips
Bay Leaf And Baking Soda: तेजपत्ते और बेकिंग सोडा को मिला रहे लोग, जानें घर में कहां आएगा काम?
तेजपत्ते और बेकिंग सोडा को मिला रहे लोग, जानें घर में कहां आएगा काम?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget