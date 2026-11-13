सोनभद्र में कार-टिपर की जोरदार भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग, 3 लोग घायल

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. डाला में चोपन की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार अचानक सामने आए टिपर से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ ही देर बाद कार आग का गोला बन गई. गनीमत रही कि कार में सवार तीनों लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, वरना हादसा बेहद भयावह हो सकता था.

इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हादसे से लेकर कार में आग लगने तक का पूरा मंजर दिखाई दे रहा है. कार सवारों की चीख-पुकार और मौके पर मौजूद लोगों की तत्परता ने तीन जिंदगियां बचा लीं, लेकिन कुछ ही मिनटों में कार जलकर पूरी तरह राख हो गई.

स्थानीय लोगों ने पहल कर तीनों लोगों निकाला बाहर

दरअसल, घटना डाला चौकी क्षेत्र में वैभव मंडपम के सामने की है. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कार चोपन की ओर से डाला की तरफ अत्यधिक तेज रफ्तार से जा रही थी. इसी दौरान सामने आए टिपर से कार की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर के तुरंत बाद टिपर चालक नीचे उतरता दिखाई देता है. वहीं, कुछ ही देर में कार से आग की लपटें उठने लगती हैं.

हादसे के बाद कार में फंसे लोगों की चीख-पुकार सुनकर मौके पर मौजूद लोग दौड़ पड़े. स्थानीय लोगों ने तत्काल पहल करते हुए कार में सवार तीनों लोगों को चालक समेत बाहर निकाला. कार में हिमांशु सिंह पुत्र प्रीतम सिंह उम्र 23 वर्ष, सत्यार्थ सिंह पुत्र सर्वजीत सिंह उम्र 18 वर्ष और अविनाश सिंह पुत्र मनोज सिंह उम्र 20 वर्ष सवार थे. तीनों आश्रम मोड़, थाना म्योरपुर के निवासी बताए जा रहे हैं. हादसे में कार सवार तीनों लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है.

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आग की लपटें इतनी तेज की कार पूरी तरह जलकर राख

उधर, स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि जब तक उस पर काबू पाया जाता, कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी. सवाल यही है कि अगर कुछ मिनट की देरी हो जाती तो यह हादसा कितनी बड़ी अनहोनी में बदल सकता था.