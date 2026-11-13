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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफिरोजाबाद: स्कूटी सवार को बचाने में खाई में पलटी तेज रफ्तार बस, 12 से ज्यादा घायल

फिरोजाबाद: स्कूटी सवार को बचाने में खाई में पलटी तेज रफ्तार बस, 12 से ज्यादा घायल

फिरोजाबाद जनपद के टूंडला-एटा मार्ग पर स्कूटी सवार को बचाने के प्रयास में बस चालक ने वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया और अचानक सड़क किनारे गहरी खाई में जा पलटी. बस में 50 यात्री सवार थे.

Written By : रंजीत गुप्ता |  Updated at : 13 Nov 2026 01:29 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के टूंडला-एटा मार्ग पर गुरुवार (12 नवंबर) को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. पचोखरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा पलटी. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बस में लगभग 50 यात्री सवार थे, जिनमें से एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं.

स्कूटी सवार को बचाने में हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, यह हादसा तब हुआ जब सड़क पर अचानक एक स्कूटी सवार सामने आ गया. स्कूटी सवार को बचाने के प्रयास में बस चालक ने वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी. दुर्घटना को अंजाम देने के बाद बस का चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए.

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पुलिस की त्वरित कार्रवाई, घायलों को पहुंचाया अस्पताल

हादसे की सूचना मिलते ही पचोखरा थाना प्रभारी सुरेंद्र भाटी अपनी पुलिस टीम के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला. सभी घायलों को एंबुलेंस की सहायता से तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) टूंडला भेजा गया, जहाँ उनका उपचार चल रहा है.

क्षेत्राधिकारी (CO) टूंडला शेखर सेंगर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था. घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाकर उनका इलाज कराया जा रहा है. पुलिस फरार चालक और परिचालक की तलाश कर रही है और दुर्घटना के अन्य पहलुओं की भी गहराई से जाँच की जा रही है.

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About the author रंजीत गुप्ता

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Firozabad News
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