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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'योगी जी को पूरे देश में एक बेटी नहीं मिली?', अखिलेश पर बयान को लेकर बरसे सपा विधायक

'योगी जी को पूरे देश में एक बेटी नहीं मिली?', अखिलेश पर बयान को लेकर बरसे सपा विधायक

सपा विधायक जय किशन साहू ने कहा कि योगी सरकार के कई मंत्री कह रहे हैं कि 10 दिन भगवा पहनने से कोई राम भक्त नहीं बन जाता. उन्होंने कहा कि उन लोगों से पूछिए, जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी है.

Written By : अनिल कुमार |  Updated at : 13 Nov 2026 12:29 PM (IST)
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शिक्षक और स्नातक एमएलसी के स्वागत समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक जय किशन साहू का दर्द छलक पड़ा. उन्होंने बताया कि जिस तरह स्नातक एमएलसी चुनाव की मतगणना को लेकर हंगामा हुआ, कुछ ऐसा ही उनके चुनाव में भी हुआ था.

उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद करीब तीन से चार बजे ही नतीजा आ गया था, लेकिन उन्हें प्रमाण पत्र रात 11 बजे मिला था. उन्होंने बताया कि स्नातक चुनाव में 10 से 15 हजार वोटों का अंतर होने के बावजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और विधायकों ने जाकर प्रदर्शन किया था. यहां तक कि प्रांजल यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए थे, जबकि प्रांजल यादव शिक्षक एमएलसी चुनाव के प्रभारी थे.

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'उन लोगों से पूछिए, जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी है'

योगी सरकार के कई मंत्री कह रहे हैं कि 10 दिन भगवा पहनने से कोई राम भक्त नहीं बन जाता. इस मामले पर उन्होंने कहा कि उन लोगों से पूछिए, जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी है. एक तरफ ये लोग राम भक्त बनते हैं, तो दूसरी तरफ दान पेटिका से चोरी कर रहे हैं. इन्हें जनता माफ नहीं करेगी.

उस दिन को याद कीजिए, जब गांव-गांव से पूजन के लिए ईंट निकाली गई थी और उस वक्त 1400 करोड़ रुपये इकट्ठा किए गए थे, जिसका हिसाब देश के लोगों ने नहीं मांगा. इसलिए जब एक चोरी पर सवाल नहीं उठा तो फिर दूसरी चोरी करने से भी नहीं हिचकेंगे. घबराइए नहीं, 27 बहुत दूर नहीं है. ऐसे में हम पैदल भी चलेंगे तो आसानी से उस मंदिर तक पहुंच जाएंगे. इस दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए गाजीपुर में हुई कई आपराधिक घटनाओं का भी जिक्र किया.

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'सीएम योगी को पूरे देश से शादी के लिए एक बेटी नहीं मिली?'

अखिलेश यादव का कहना है कि हमारे घर में शिव और रामगोपाल हैं, ऐसे में वह वृंदावन भी जरूर जाएंगे. इस पर उन्होंने कहा कि तो क्या इसमें कोई शंका है? जो सही है, उसे कह रहे हैं, क्योंकि शिवपाल चाचा, जो शिव के भक्त हैं, केदारेश्वर मंदिर का निर्माण भी हो चुका है और रामगोपाल यादव चाचा भी परिवार में ही हैं. इसमें किसी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है.

'उत्तराखंड की बेटी नहीं होती तो अखिलेश यादव भैंस चरा रहे होते', इस बयान पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसका एक ही जवाब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश से ही बेटी लाई है, बांग्लादेश और नेपाल से नहीं लाई है. सीएम योगी जी को पूरे देश से एक बेटी नहीं मिली, उन्होंने क्यों नहीं शादी कर ली?

Published at : 13 Nov 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Akhilesh Yadav Yogi Adityanath
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