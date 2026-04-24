यूपी में महिला वोटरों को लेकर नई रणनीति के साथ उतरी बीजेपी, पीएम मोदी भी मैदान में ठोकेंगे ताल

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब एक नई रणनीति के तहत मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है. बीजेपी की नजर उन महिला वोटरों पर है जो घर से बाहर वोट देने के लिए निकलती है. इसका आगाज 21 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखनऊ में निकाली गई जन आक्रोश महिला पदयात्रा के साथ हुई और अब पीएम मोदी वाराणसी से इसे और बुलंद करेंगे.

महिला आरक्षण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ख़ुद बीजेपी की महिला मोर्चा की पदयात्रा में शामिल हुए, तेज धूप में मुख्यमंत्री 5 कालीदास मार्ग से यूपी विधानसभा तक पैदल गए और महिलाओं में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की और अब वाराणसी में ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. 28 अप्रैल को पीएम मोदी 50 हजार महिलाओं को संबोधित करेंगे.

विरोधी दलों को घेरने के लिए रचा चक्रव्यूह

महिला आरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर विरोधी दलों पर हमलावर बनी हुई है. बीजेपी की रणनीति आधी आबादी को अपने साथ लाने पर है और इस विधेयक के ज़रिए अब भाजपा विपक्ष को महिला विरोधी बताकर उन्हें लामबंद करने की कोशिश करने में जुट गई है.

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महिला वोटरों टिकी पर भाजपा की नजर

दरअसल बीते कुछ चुनावों पर नज़र डाले तो महिलाओं ने बढ़चढ़ चुनाव में हिस्सा लिया है और इसका असर भी देखने को मिला है, सियासी जानकारों के मुताबिक महिलाओं का रुख जिसके पक्ष में रहा वो हार और जीत में काफी अहम रहा है. महिलाएं अक्सर साइलेंट वोटर के तौर पर जानी जाती है लेकिन, बीजेपी अब महिला आरक्षण के लिए विरोधी दलों को चक्रव्यूह में घेरने में जुटी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं की संख्या करीब सात करोड़ है. जो किसी भी चुनाव की तस्वीर बदल सकती है. इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के गिरने को महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया है और इसके ज़रिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी समेत तमाम विरोधी दलों के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है.

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