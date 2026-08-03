औघड़नाथ मंदिर में 'हर-हर महादेव' के जयघोष, ADG ने लिया सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा

उत्तर प्रदेश के मेरठ में सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ आया. शहर के ऐतिहासिक मंदिर औघड़नाथ में भक्ति का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा था. सुबह से भक्तों की कतारें मंदिर के बाहर तक लग गयीं. एडीजी जोन भानु भास्कर भी औघड़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे यहां उन्होंने आए हुए लोगों से बातचीत की और व्यवस्थाओं को परखा.

श्रद्धालु कई घंटे तक अपनी बारी का इंतजार करने के बाद गंगाजल और पूजन सामग्री के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं. मंदिर परिसर व आसपास के मार्गों पर भक्तों की लंबी कतारें लग गईं थीं. इसके अलावा शहर के बाकी मंदिरों में भी भक्तों का तांता रहा.

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परिसर में हर-हर महादेव की गूंज

मंदिर परिसर 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयघोष से पूरी तरह शिवमय नजर आया. बड़ी संख्या में परिवारों, महिलाओं, युवाओं और कांवड़ियों ने भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की. श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और पूरे वातावरण में भक्ति की अनूठी छटा बिखरी रही. मंदिर प्रबंधन ने भी श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए विशेष इंतजाम किये थे. लोगों से अपील की जा रही थी कि हड़बड़ी न करें कतार में ही पूजा-अर्चना करें.

पुलिस-प्रशासन के सुरक्षा के इंतजाम पूरे

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे. मंदिर परिसर और आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया , जबकि यातायात व्यवस्था को भी सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए. प्रशासन लगातार भीड़ की निगरानी करता रहा, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन कराए जा सकें. सावन के पहले सोमवार पर औघड़नाथ मंदिर में देर शाम तक श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. महिला पुलिस को भी पर्याप्त मात्रा में तैनात किया गया है.

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