उत्तर प्रदेश के बदायूं में शादी समारोह में नेग को लेकर किन्नरों ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरे परिवार में दहशत फैल गई. किन्नरों ने दूल्हे के पिता से 21 हज़ार रुपये का नेग मांगा लेकिन, जब उन्होंने इतने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने शादी समारोह में ही हवाई फायरिंग और मारपीट की, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

बदायूं के थाना कुंवरगांव क्षेत्र के ग्राम हुसैनपुर करौतिया में गुरुवार को सुबह करीब पांच बजे शादी की रस्में निभाई जा रही थी. गांव में आई बारात के बीच कुछ किन्नर एक बोलेरो गाड़ी से शादी में पहुँच गए और नेग में पहले 11 हजार रुपये और फिर 21 हजार रुपये की मांग करने लगे. दूल्हा पक्ष की ओर से 2100 रुपये देने की बात कही गई, लेकिन इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया.

किन्नरों ने शादी समारोह में चलाई गोली

आरोप है कि दूल्हे के पिता की बात सुनकर किन्नर उग्र हो गए और उन्होंने शादी समारोह में हंगामा शुरू कर दिया. इसके बाद उन्होंने गाड़ी से तमंचा और कैंची निकाल लीं, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई. आरोपियों ने बारातियों पर जान से मारने की नीयत से तीन राउंड फायरिंग कर दी. एक गोली विवाह में आए एक शख्स के कान के पास से गुजर गई, जो फूल सिंह के कान के पास से गुजर गई, जिससे वह बाल-बाल बच गए.

'शेर बनाना ही था तो कायदे का बनाते..' सीएम योगी की तस्वीर पर अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में कसा तंज

अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरातफरी मच गई. इसी दौरान मारपीट में दूल्हे के भतीजे गौरव के सिर में ईंट मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया. घटना से नाराज ग्रामीणों ने किन्नरों की बोलेरो गाड़ी को मौके पर ही रोक लिया.

छह आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ़्तार

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों रोहित, खुशी, जस्सी, राधा, विनीता और अयान को गिरफ्तार कर लिया. जबकि, एक आरोपी गुलबहार फरार बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो तमंचे 315 बोर, पांच जिंदा कारतूस, एक खोखा, चार कैंची, पांच लकड़ी के डंडे और बोलेरो गाड़ी बरामद की है. बरामदगी के आधार पर आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं.

इस मामले में सीओ सिटी रजनीश उपाध्याय के मुताबिक तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है. गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है.

इनपुट- भरत शर्मा

मुरादाबाद: जिम जाने की जिद पर पत्नी की बेरहमी से हत्या, 7 घंटे शव के पास बैठा रहा पति, पुलिस ने किया गिरफ्तार









