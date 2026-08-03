मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद में लड़की को मनचले ने सरेराह किया KISS, आरोपी भेजा जेल

मुरादाबाद में लड़की को मनचले ने सरेराह किया KISS, आरोपी भेजा जेल

Moradabad News In Hindi: सरेराह लड़की को किस करने वाले मनचले को मुरादाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. लकड़ी ने पुलिस की कार्रवाई पर खुशी जताई है.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 03 Aug 2026 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

मुरादाबाद में एक बुर्कानशीं लड़की को एक मनचला उसी के घर के सामने किस करके भाग गया. 28 जुलाई को हुई इस घटना का 22 सेकेंड का वीडियो सामने आया, जिस पर पुलिस ने 25 सीसीटीवी की फुटेज खंगालने के बाद शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने रविवार दोपहर 2 बजे आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

वहीं, मनचले की गिरफ्तारी के बाद लड़की ने कहा, "घर के दरवाजे पर ऐसी घटना होगी, तो महिलाएं कहां महफूज रहेंगी. मैं तो अपने घर के अंदर जा रही थी. मुझे क्या पता था, जहां मेरा घर है, उसी गली-मोहल्ले में मेरे साथ इस तरह से होगा. लेकिन, पुलिस ने मेरी शिकायत पर जिस तेजी से एक्शन लेकर आरोपी को पकड़ा है, उससे मुझे बहुत खुशी मिली है. मैं चाहती हूं, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले. जिससे वह फिर से किसी के साथ ऐसी गंदी हरकत न कर सके. मामला कटघर थाना क्षेत्र का है.

बृजभूषण कोर्ट से बरी, सांसद बेटे करण भूषण बोले- 3.5 साल का संकट...

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह मामला 28 जुलाई मंगलवार शाम का है. संभल रोड पर स्थित करुला गली नंबर-3 में एक लड़की साप्ताहिक बाजार में खरीदारी करके घर लौटी. लड़की ने बुर्का पहन रखा था. बताया गया कि बाजार से ही एक युवक पीछे लग गया और वह लड़की का पीछा करते-करते उसके घर तक आ गया. इसके बाद युवक ने लड़की को पीछे से दबोच लिया और लड़की को किस किया. लड़की ने जब शोर मचाया तो आरोपी मौके से भाग निकला.

आरोपी को कोर्ट ने भेजा जेल

घटना के बाद लड़की घर के अंदर गई और घरवालों को पूरी बात बताई. इसके बाद 29 जुलाई को सीसीटीवी की फुटेज लेकर लड़की अपनी मां के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई.  पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान कुंदरकी के मिलक बसेरा खास गांव में रहने वाले मुकेश (28) के रूप में हुई है. पुलिस ने रविवार को मुकेश को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया. 

कार्रवाई पर पुलिस अधिकारी ने क्या कहा?

वहीं, एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि घटना 28 जुलाई की है. लड़की अपने घर के सामने फोन पर बातें कर रही थी. इसी बीच आरोपी आया और उसने लड़की के साथ कुछ अश्लील हरकतें कीं और भाग गया. पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

मुजफ्फरनगर में कांवड़िये की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती

About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
Read More
Published at : 03 Aug 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Moradabad News UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
औघड़नाथ मंदिर में 'हर-हर महादेव' के जयघोष, ADG ने लिया सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा
औघड़नाथ मंदिर में 'हर-हर महादेव' के जयघोष, ADG ने लिया सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद में लड़की को मनचले ने सरेराह किया KISS, आरोपी भेजा जेल
मुरादाबाद में लड़की को मनचले ने सरेराह किया KISS, आरोपी भेजा जेल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांवड़ यात्रा की व्यवस्था से खुश कांवड़िये, CM योगी को PM बनाने की इच्छा
कांवड़ यात्रा की व्यवस्था से खुश कांवड़िये, CM योगी को PM बनाने की इच्छा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केदारनाथ मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, बम-बम भोले के जयघोष से गूंजा बाबा का धाम
केदारनाथ मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, बम-बम भोले के जयघोष से गूंजा बाबा का धाम
Advertisement

वीडियोज

Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Salman Khan ने SVC63 के लिए घटाई फीस? 120 करोड़ से 70 करोड़ लेने की चर्चा
हम सालों से घुटने के दर्द से बेवजह डर रहे थे? जो बात डॉक्टर भी छुपाते हैं, वो आज बाहर आ गई!
Baba Bageshwar: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट ? | Dhirendra Shashtri
Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम अलग...', तसलीमा ने CJP प्रोटेस्ट की बांग्लादेश से की तुलना तो दीपके की दो टूक
'हम अलग...', तसलीमा ने CJP प्रोटेस्ट की बांग्लादेश से की तुलना तो दीपके की दो टूक
मध्य प्रदेश
Datia By-election Result 2026 Live: दतिया में BJP को झटका! 10वें राउंड के बाद कांग्रेस लगभग 11 हजार वोट से आगे
Live: दतिया में BJP को झटका! 10वें राउंड के बाद कांग्रेस लगभग 11 हजार वोट से आगे
इंडिया
'जंतर मंतर की जगह...', दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब
'जंतर मंतर की जगह...', दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब
ओटीटी
'महीने में 5-6 बार साथ सोना होगा,' मदद के नाम पर बूढे शख्स ने आकांक्षा चौधरी से की थी गंदी डिमांड
'महीने में 5-6 बार साथ सोना होगा,' बूढे शख्स ने आकांक्षा चौधरी से की थी गंदी डिमांड
क्रिकेट
‘अब टीम में लौटने...' अपनी वापसी पर भुवनेश्वर कुमार का बड़ा बयान
‘अब टीम में लौटने...' अपनी वापसी पर भुवनेश्वर कुमार का बड़ा बयान
इंडिया
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
इंडिया
Xप्लेन: आपके राज्य में अब भी बारिश नहीं हुई, तो पानी को कितना तरस जाएंगे?
आपके राज्य में अब भी बारिश नहीं हुई, तो पानी को कितना तरस जाएंगे?
बिहार
बांकीपुर: प्रशांत किशोर की बढ़त के बीच तेज प्रताप का रिएक्शन, 'BJP को…'
बांकीपुर: प्रशांत किशोर की बढ़त के बीच तेज प्रताप का रिएक्शन, 'BJP को…'
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Embed widget