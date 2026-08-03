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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसावन: कंधे पर माता पार्वती, सिरसा के विनोद भी अनूठी भक्ति

सावन: कंधे पर माता पार्वती, सिरसा के विनोद भी अनूठी भक्ति

Shamli News In Hindi: विनोद ने बताया कि वर्ष 2025 में वह भगवान भोलेनाथ को कंधे पर विराजमान कर हरिद्वार से अपने घर तक लेकर गए थे. मनोकामना पूरी होने पर अब पार्वती को कंधे पर ले जा रहे हैं.

Written By : पंकज प्रजापति |  Updated at : 03 Aug 2026 04:50 PM (IST)
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सावन माह में हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर लाखों शिवभक्त अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं. इस दौरान कई अनोखी और आकर्षक कांवड़ें भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं. शामली से गुजर रहे हरियाणा के सिरसा निवासी एक कांवड़िया अपनी अनूठी आस्था के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं.

पिछले वर्ष उन्होंने भगवान भोलेनाथ को कंधे पर विराजमान कर कांवड़ यात्रा की थी और अपने नए मकान के निर्माण की मनोकामना मांगी थी. अब मनोकामना पूरी होने पर वह माता पार्वती को कंधे पर विराजमान कर भोलेनाथ के दरबार की ओर जा रहे हैं.

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व्यवस्थाओं से श्रद्धालु खुश 

हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सहित कई राज्यों के कांवड़िए शामली से होकर गुजर रहे हैं. यात्रा के दौरान अलग-अलग प्रकार की कांवड़ें श्रद्धालुओं और राहगीरों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं. प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और यातायात की बेहतर व्यवस्था की गई है, जिसकी कांवड़िए सराहना कर रहे हैं.

सिरसा के विनोद कंधे पर माता पार्वती को ले जा रहे 

हरियाणा के सिरसा निवासी विनोद ने बताया कि वर्ष 2025 में वह भगवान भोलेनाथ को कंधे पर विराजमान कर हरिद्वार से अपने घर तक लेकर गए थे. उस समय उन्होंने अपने नए मकान के निर्माण की मनोकामना मांगी थी. उनका कहना है कि भोलेनाथ की कृपा से उनका मकान बनकर तैयार हो गया. अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए इस वर्ष वह माता पार्वती को कंधे पर विराजमान कर यात्रा कर रहे हैं.

विनोद ने कहा, "पिछले साल मैं भोलेनाथ को लेकर गया था और नए मकान की मनोकामना मांगी थी. भगवान की कृपा से मकान बन गया, इसलिए इस बार माता पार्वती को लेकर जा रहा हूं. अब घर में भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनाऊंगा. अगर अगले साल तक मंदिर भी बन गया तो 2027 में भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय को कंधे पर विराजमान कर लेकर आऊंगा, ताकि भोलेनाथ का पूरा परिवार मेरे घर विराजमान हो सके."

आस्था, संकल्प और श्रद्धा का यह अनोखा संगम कांवड़ यात्रा को और भी विशेष बना रहा है. शामली से गुजर रहे इस कांवड़िए की अनूठी कांवड़ श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और लोग इसकी तस्वीरें तथा वीडियो भी बना रहे हैं.

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Published at : 03 Aug 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Shamli News Kanwar Yatra 2026
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