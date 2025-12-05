यूपी में सुहागरात पर दुल्हन हुई गायब, नई-नवेली दुल्हनियां की हरकत देख पति के उड़े होश

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में नई-नवेली दुल्हन अचानक ससुराल से गायब हो गई. नहटौर थाना क्षेत्र के गांव मुससेपुर में हिंदू रीति-रिवाज से 30 नवंबर को हुई शादी के ठीक अगले दिन यानी 1 दिसंबर 2025 की रात यह हैरान करने वाली घटना सामने आई. दुल्हन ने दूल्हे पंकज को बेवकूफ बनाकर बिना बताए घर से निकल गई, जिससे पूरा परिवार रातभर उसकी तलाश में भटकता रहा.

सुहागरात के लिए सजा कमरा खाली पाकर दूल्हा पंकज और उसके परिजन चौंक गए. पढ़ी-लिखी दुल्हन रात के अंधेरे में घर से निकलकर गांव से करीब दो किलोमीटर दूर खेतों और सड़क किनारे पहुंच गई. जंगल का अंधेरा और ठंड बढ़ने पर वह घबरा गई. आखिरकार, दुल्हन ने खुद पुलिस को फोन किया और अपनी लोकेशन बताई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर उसे सकुशल बरामद किया और ससुराल वालों को सौंप दिया. हालांकि दुल्हन की इस रहस्यमयी हरकत से आहत दूल्हा पंकज ने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया. जब दूल्हे ने दुल्हन से भागने का कारण पूछा तो वह चुप रही और केवल मायके वालों को बुलाने की जिद करने लगी.

जब मायके पक्ष को बुलाया गया तो बात नहीं बनी और मामला थाने पहुंचा जहां दोनों पक्षों में लंबी बहस हुई. दुल्हन ने भी ससुराल में न रहने की इच्छा जताई. आखिरकार दूल्हा पक्ष ने रिश्ता तोड़ने का फैसला किया. धामपुर के सीओ अभय कुमार पांडे ने बताया कि दुल्हन सुहागरात पर गायब हो गई थी, लेकिन अब मिल गई है. दोनों पक्ष साथ रहने को तैयार नहीं हैं और शादी खत्म करने पर सहमत हैं. उन्हें उनके परिजनों के साथ भेज दिया गया है. दूल्हा-दुल्हन और उनके परिवार वाले मीडिया से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं. पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, क्योंकि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है.