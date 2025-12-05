हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जयपुर में आज है कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का भव्य विवाह, जानें कौन हैं उनकी संगिनी?

जयपुर में आज है कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का भव्य विवाह, जानें कौन हैं उनकी संगिनी?

Indresh Upadhyay Wife: घुड़चढ़ी में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने सुनहरी शेरवानी पहनी हुई थी. उनके साथ कई भागवत आचार्य भी शामिल थे. इंद्रेश उपाध्याय भागवत आचार्य कृष्ण चंद्र ठाकुर जी के पुत्र हैं.

By : अनिल सारस्वत | Updated at : 05 Dec 2025 10:48 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ मथुरा के विख्यात कथावाचक इंद्रेश उपध्याय की शादी इन दिनों चर्चा में है. शादी समारोह आज पांच दिसंबर (शुक्रवार) को राजस्थान के जयपुर में होगा. गुरुवार को इंद्रेश उपध्याय के रमणरेती मार्ग स्थित उनके आवास से घुड़चढ़ी हुई. इसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

इंद्रेश उपध्याय की शादी हरियाणा के पूर्व पुलिस अधिकारी पंडित हरेन्द्र शर्मा की बेटी शिप्रा से होगी. परिवार फिलहाल अभी पंजाब के अमृतसर में रह रहा है. इसके अलावा उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है. इंद्रेश उपध्याय की शादी में शामिल होने के लिए तमाम हस्तियां शामिल होंगी.

सुनहरी शेरवानी में दूल्हा बने इंद्रेश

घुड़चढ़ी में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने सुनहरी शेरवानी पहनी हुई थी. उनके साथ कई भागवत आचार्य भी शामिल थे. इंद्रेश उपाध्याय भागवत आचार्य कृष्ण चंद्र ठाकुर जी के पुत्र हैं, बारात जयपुर के लिए रवाना हो गई.

ताज आमेर में होगा विवाह

इंद्रेश उपाध्याय का विवाह संस्कार जयपुर के ताज आमेर में 5 दिसंबर को होगा. सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 तक फेरे होंगे. जिसमें देश भर के साधु संत महंत एवं भागवत आचार्य शामिल होंगे. होटल को समारोह के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है.

ये हस्तियां होंगी शामिल

शादी में विशेष तौर से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, कथा वाचक पुंडीर गोस्वामी, देवकीनंदन ठाकुर आदि शामिल हैं. इसके अलावा कई और नामचीन हस्तियां भी शामिल होने की उम्मीद है.

शिप्रा शर्मा बनेंगी दुल्हन

यहां बता दें कि इंद्रेश उपाध्याय की शादी हरियाणा के यमुनानगर की मूल निवासी और पूर्व डीएसपी रह चुके पंडित हरेंद्र शर्मा की पुत्री शिप्रा से होगी. यह परिवार वर्तमान में पंजाब के अमृतसर में रह रहा है. इसके अलावा इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी के बारे में जानकारी नहीं मिली है. इंद्रेश उपाध्याय भागवत कथा के लिए देश-विदेश में जाते हैं. उनके विवाद के अवसर पर उनके अनुयायिओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है.

Published at : 05 Dec 2025 10:48 AM (IST)
