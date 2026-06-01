उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में हुई बीते दिनों हुईं कई घटनाओं ने कानून व्यवस्था के साथ सामाजिक संवेदनशीलता को लेकर भी बहस छेड़ दी है. इसमें लखनऊ में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की संदिग्ध मौत, गाजियाबाद में सूर्य चौहान की हत्या, गाजीपुर में होटल व्यवसायी के पुत्र विनीत राय की गोली मारकर हत्या और अलीगढ़ में दारोगा की पिटाई जैसी घटनाएं शामिल हैं.

इन सभी घटनाओं पर कई दिनों तक सोशल मीडिया पर बहस जारी रही, जिसके चलते सभी का ध्यान इन घटनाओं पर गया. सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर भी दहे उत्पीड़न का शिकार बन गयी, इसको लेकर बहुत सवाल उठे.

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मानसी की संदिग्ध मौत

कानपुर निवासी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मानसी की शादी लखनऊ में सआदतगंज निवासी सागर राजपूत से 9 दिसंबर 2024 को हुई थी. सागर भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था. उसके इंस्टाग्राम पर सात लाख से अधिक फॉलोअर्स थे. मृतका मानसी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी. परिजनों के मुताबिक ससुरालियों ने दहेज के लालच में मानसी की हत्या की है. इस मामले को लेकर भी सोशल मीडिया पर बहस जारी है.

खोड़ा इलाके में बकरीद के चीन 11वीं में पढने वाले सूर्य प्रताप चौहान की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गयी थी.हत्या का आरोप असद और उसके साथितो पर लगा, हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपी असद को मुठभेड़ में मार गिराया. इस घटना से पूरे प्रदेश में आक्रोश देखने को मिला था. पुलिस जांच में यह मामला आपसी विवाद का था. इलाके में कई दिन इस घटना को लेकर तनाव बना रहा.

अलीगढ़ में दारोगा की पिटाई

अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके में रविवार (31 मई) को अहिल्याबाई होल्कर जयंती के मौके पर शोभायात्रा में स्टंटबाजी रोकने के दौरान गुस्साए युवको ने दारोगा को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है.

गाजीपुर में होटल मालिक के बेटे की हत्या

29 मई को गाजीपुर में फुलनपुर बाईपास स्थित बिंदु होटल के मालिक आलोक राय के बेटे विनीत राय की चार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. हत्यारे दो बाइक पर आए थे और बियर मांगने के बहाने रुके चारों ने नकाब पहन रखा था. इससे पहले कोई कुछ समझता चारों ने गोली मारकर विनीत को मौत के घाट उतार दिया. होटल मालिक ने आरोप लगाया है कि इस घटना में पुलिस भी शामिल है और कन्ना गैंग और शंकर पांडेय का नाम आया है. यही नहीं उन्होंने सीएम के सामने आत्मदाह की चेतावनी दी है.

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