उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी को तेज कर दिया है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्र में एक साथ आयोजित किए गए. बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में काशी क्षेत्र के 71 विधानसभा में भी बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसमें वाराणसी का कैंट उत्तरी और दक्षिणी विधानसभा शामिल है, जहां मंत्री धर्मपाल सिंह इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक सहित सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल रहे.

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी में भी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया था. इसी क्रम में दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के सभी 353 बूथ अध्यक्ष ने भागीदारी दर्ज कराई. इस मौके पर किस तरह से पार्टी को प्रदेश में तीसरी बार जीत हासिल हो, इसको लेकर कार्यकर्ताओं को मंत्र दिए गए. बूथ जीतो चुनाव जीतो इसका मूल मंत्र रहा. इसके अलावा कैंट और उत्तरी विधानसभा के भी बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया गया.

शहरी क्षेत्र पर बीजेपी का पूरा फोकस

सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बेहद सटीक रणनीति के साथ बूथ कार्यकर्ताओं का यह सम्मेलन आयोजित किया और इसमें किस तरह से काशी के प्रत्येक वोटर तक पहुंच जाए, इसको लेकर अपनी पूरी रणनीति बूथ कार्यकर्ताओं के समक्ष रखी. विधायकों से बूथ कार्यकर्ताओं का संवाद और पार्टी की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य इन सब के आधार पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में जीत दर्ज करने का संकल्प सबको याद दिलाया गया.

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मंत्री धर्मपाल सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को केंद्र और प्रदेश सरकार के कामकाज को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया. उन्होंने बूथ स्तर तक पार्टी को मज़बूत करने और नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने के भी निर्देश दिए हैं.

बता दें कि यूपी में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर प्रदेश में बीजेपी समेत तमाम सियासी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. भारतीय जनता पार्टी का दावा है प्रदेश में तीसरी बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी. वहीं सपा-कांग्रेस भी अपने-अपने दावे कर रहे हैं.

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