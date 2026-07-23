INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव के लिए BJP ने काशी में तेज कर दी तैयारी, बूथ सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

यूपी चुनाव के लिए BJP ने काशी में तेज कर दी तैयारी, बूथ सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

UP Assembly Election: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है. इसी क्रम में वाराणसी में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 23 Jul 2026 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी को तेज कर दिया है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्र में एक साथ आयोजित किए गए. बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में काशी क्षेत्र के 71 विधानसभा में भी बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसमें वाराणसी का कैंट उत्तरी और दक्षिणी विधानसभा शामिल है, जहां मंत्री धर्मपाल सिंह इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक सहित सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल रहे. 

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी में भी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया था. इसी क्रम में दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के सभी 353 बूथ अध्यक्ष ने भागीदारी दर्ज कराई. इस मौके पर किस तरह से पार्टी को प्रदेश में तीसरी बार जीत हासिल हो, इसको लेकर कार्यकर्ताओं को मंत्र दिए गए. बूथ जीतो चुनाव जीतो इसका मूल मंत्र रहा. इसके अलावा कैंट और उत्तरी विधानसभा के भी बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया गया.  

शहरी क्षेत्र पर बीजेपी का पूरा फोकस

सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बेहद सटीक रणनीति के साथ बूथ कार्यकर्ताओं का यह सम्मेलन आयोजित किया और इसमें किस तरह से काशी के प्रत्येक वोटर तक पहुंच जाए, इसको लेकर अपनी पूरी रणनीति बूथ कार्यकर्ताओं के समक्ष रखी. विधायकों से बूथ कार्यकर्ताओं का संवाद और पार्टी की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य इन सब के आधार पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में जीत दर्ज करने का संकल्प सबको याद दिलाया गया. 

संसद मार्च में घायल प्रदर्शनकारी छात्रों का ख्याल रख रही थीं डिंपल यादव, BJP विधायक ने जमकर की तारीफ

मंत्री धर्मपाल सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को केंद्र और प्रदेश सरकार के कामकाज को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया. उन्होंने बूथ स्तर तक पार्टी को मज़बूत करने और नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने के भी निर्देश दिए हैं. 

बता दें कि यूपी में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर प्रदेश में बीजेपी समेत तमाम सियासी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. भारतीय जनता पार्टी का दावा है प्रदेश में तीसरी बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी. वहीं सपा-कांग्रेस भी अपने-अपने दावे कर रहे हैं. 

'शरियत के खिलाफ थोपे कानून को नहीं..', यूसीसी कानून को लेकर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी 

Published at : 23 Jul 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
BJP UP Assembly Election UP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: वाराणसी में विदेशी नागरिक की उत्पात से मचा हड़कंप, अब भेजा गया मानसिक चिकित्सालय
वाराणसी में विदेशी नागरिक की उत्पात से मचा हड़कंप, अब भेजा गया मानसिक चिकित्सालय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव के लिए BJP ने काशी में तेज कर दी तैयारी, बूथ सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र
यूपी चुनाव के लिए BJP ने काशी में तेज कर दी तैयारी, बूथ सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा में LLB छात्र ने 14वीं मंजिल से कूदकर दी जान, पिता के बाद मां का था इकलौता चिराग
ग्रेटर नोएडा में LLB छात्र ने 14वीं मंजिल से कूदकर दी जान, पिता के बाद मां का था इकलौता चिराग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बलरामपुर: मुख्यमंत्री योगी ने किए मां पाटेश्वरी के दर्शन, स्वस्थ-समृद्ध उत्तर प्रदेश के लिए की प्रार्थना
मुख्यमंत्री योगी ने किए मां पाटेश्वरी के दर्शन, स्वस्थ-समृद्ध उत्तर प्रदेश के लिए की प्रार्थना
Advertisement

वीडियोज

अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा
Bollywood News: शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज अफवाहों पर विराम, 24 दिसंबर 2026 को होगा बड़ा धमाका (22-07-2026)
E20 ethanol: अब ATM से निकलेगा इथेनॉल! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी के NEET लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रया, जयराम रमेश बोले- 'दबाव का असर...'
पीएम मोदी के NEET लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रया, जयराम रमेश बोले- 'दबाव का असर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो तो कहो गांधी आश्रम का मजबूत कुर्ता था...', अखिलेश यादव ने लगाया पुलिस पर कपड़े फाड़ने की कोशिश का आरोप
'वो तो कहो गांधी आश्रम का मजबूत कुर्ता था...', अखिलेश यादव ने लगाया पुलिस पर कपड़े फाड़ने की कोशिश का आरोप
इंडिया
Explained: PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं रोक पाएगी CJP आंदोलन?
PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से नहीं थमेगा आंदोलन
बॉलीवुड
The Odyssey BO Day 6: 'द ओडिसी' ने 6ठे दिन भी काटा बवाल, भारत में बनने वाली है साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म, जानें- 6 दिनों का कलेक्शन
'द ओडिसी' ने 6ठे दिन भी काटा बवाल, भारत में बनने वाली है साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म
क्रिकेट
IND vs ZIM: मयंक यादव , अशोक यादव या यश ठाकुर … किस पर है टीम इंडिया के अगले तेज गेंदबाज बनने की जिम्मेदारी?
IND vs ZIM: मयंक यादव , अशोक यादव या यश ठाकुर … किस पर है टीम इंडिया के अगले तेज गेंदबाज बनने की जिम्मेदारी?
इंडिया
NEET पेपर लीक के दोषियों को होगी जल्द सजा, पीएम मोदी ने किया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान, बोले- 'युवाओं का भविष्य हमारी...'
NEET पेपर लीक के दोषियों को होगी जल्द सजा, पीएम मोदी ने किया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान, बोले- 'युवाओं का भविष्य हमारी...'
बिहार
पटना प्रोटेस्ट पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 500 अज्ञात पर FIR; हिरासत में 40 प्रदर्शनकारी
पटना प्रोटेस्ट पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 500 अज्ञात पर FIR; हिरासत में 40 प्रदर्शनकारी
एग्रीकल्चर
बालकनी में उगाएं बैंगन, कम जगह और कम खर्च में तैयार होगी अपनी सब्जी
बालकनी में उगाएं बैंगन, कम जगह और कम खर्च में तैयार होगी अपनी सब्जी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget