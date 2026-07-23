मुख्यमंत्री योगी ने किए मां पाटेश्वरी के दर्शन, स्वस्थ-समृद्ध उत्तर प्रदेश के लिए की प्रार्थना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुप्त नवरात्र में बुधवार 22 जुलाई को सुबह तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन कर पूजन-अर्चन किया. दरअसल कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मां की आरती उतारी और सुखी, स्वस्थ व समृद्ध उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना भी की.

इस बीच मुख्यमंत्री योगी ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. इस दौरान सीएम योगी को देख बच्चे उनके पास पहुंचे, जिस पर मुख्यमंत्री ने उनसे स्नेहपूर्वक बातचीत की और चॉकलेट दी. जिसके बाद वहाँ मौजूदा सभी बच्चों को चेहरे हंसी खिल्ला उठे. हालाकि मुख्यमंत्री ने इससे पहले 6 जून को भी मां पाटेश्वरी के दर्शन किये थे.

स्वस्थ-समृद्ध उत्तर प्रदेश के लिए की प्रार्थना

सीएम योगी यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मंगलवार 21 जुलाई को बहराइच और श्रावस्ती में विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी बलरामपुर भी पहुंचे. जहां उन्होंने देवीपाटन मंदिर परिसर में रात्रि विश्राम किया. सीएम योगी ने बुधवार 22 जुलाई को सुबह दर्शन-पूजन के बाद मंदिर में पहुंची भारी संख्या में श्रद्धालुओं का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया.

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श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश

योगी सरकार प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सक्रिय है. ऐसे में मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा व स्वच्छता की समुचित व्यवस्था को लेकर तमाम मौजूदा आला अधिकारियों को संबधित जुड़ी समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए. साथ ही स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों, संतों आदि से मुलाकात भी की. इसके बाद मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के लिए प्रस्थान किया. गौरतलब है कि दर्शन-पूजन के दौरान प्रसिद्ध महंत मिथिलेश नाथ योगी, कालीबाड़ी गोरखपुर के महंत रविंद्र दास आदि मौजूद रहे.

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