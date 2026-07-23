ग्रेटर नोएडा में LLB छात्र ने 14वीं मंजिल से कूदकर दी जान, पिता के बाद मां का था इकलौता चिराग

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में स्थित गौड़ यमुना सिटी सोसाइटी की 14वीं मंजिल से एलएलबी के एक छात्र ने बुधवार (22 जुलाई) को कूदकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस घटना की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, छात्र मूलरुप से यूपी के मेरठ निवासी कार्तिक शर्मा गौड़ यमुना सिटी सोसाइटी में रहता था. कार्तिक यमुना सिटी में स्थित गलगोटिया विश्वविद्यालय में सेकंड ईयर का छात्र था. बुधवार सुबह वह 14वीं मंजिल पर गया और वहां से छलांग मार दी. घटना की सूचना मिलने पर आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई. जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, मगर अभी आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है. पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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पिता की पहली ही हो चुकी थी मौत, मां की थी इकलौती संतान

पुलिस ने छात्र के कमरे की तलाशी ली, लेकिन वहां से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. वहीं, पुलिस अभी घटना के संबंध में उसके मोबाइल फोन से घटना की वजह जानने का प्रयास कर रही है. सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए है. रबूपुरा कोतवाली प्रभारी श्यामबाबू शुक्ला ने बताया कि मृतक के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है. यह अपने मां की इकलौती संतान था और उसकी मां होमगार्ड है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर घटना की जांच कर रही.

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