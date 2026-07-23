Varanasi News: वाराणसी में विदेशी नागरिक की उत्पात से मचा हड़कंप, अब भेजा गया मानसिक चिकित्सालय

वाराणसी के मैदागिन क्षेत्र में एक विदेशी नागरिक का लोगों के घरों और बाजार में घुसकर हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था. बाद में उसे छोड़ दिया गया था.

अब वही विदेशी नागरिक एक बार फिर शहर में हंगामा मचाता नजर आया. पुलिस के अनुसार वही विदेशी नागरिक एक बार फिर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लोगों से उलझता और उत्पात मचाता मिला. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने दोबारा कार्रवाई की. उसे पकड़कर थाने लाया गया.

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मानसिक चिकित्सालय में कराया गया भर्ती

शुरुआती जांच और पूछताछ के बाद पुलिस ने विदेशी नागरिक को उपचार के लिए मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराया है. पहले उसके नशे की हालत में होने की चर्चा थी, लेकिन अब चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है.

इटली दूतावास को भी दी गई सूचना

पुलिस के मुताबिक संबंधित व्यक्ति इटली का नागरिक है. मामले की जानकारी इटली के दूतावास (Embassy) को भी दे दी गई है. मेडिकल रिपोर्ट और आगे की प्रक्रिया के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

विदेशी नागरिक के उत्पात को लेकर स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना थी. अब उसकी गिरफ्तारी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है. लोगों का कहना है कि

विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों पर सतर्कता बरतनी चाहिए. प्रशासन विदेशी नागरिकों के सत्यापन, वीजा नियमों और उनकी गतिविधियों पर अधिक निगरानी रख सकता है.

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