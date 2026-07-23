INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVaranasi News: वाराणसी में विदेशी नागरिक की उत्पात से मचा हड़कंप, अब भेजा गया मानसिक चिकित्सालय

Varanasi News: वाराणसी में विदेशी नागरिक की उत्पात से मचा हड़कंप, अब भेजा गया मानसिक चिकित्सालय

Varanasi News In Hindi: वाराणसी में हंगामा करने वाले इटली के एक नागरिक को पुलिस ने दोबारा हिरासत में लेकर मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराया है. मामले की सूचना इटली दूतावास को भी दी गई है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 23 Jul 2026 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

वाराणसी के मैदागिन क्षेत्र में एक विदेशी नागरिक का लोगों के घरों और बाजार में घुसकर हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था. बाद में उसे छोड़ दिया गया था. 

अब वही विदेशी नागरिक एक बार फिर शहर में हंगामा मचाता नजर आया. पुलिस के अनुसार वही विदेशी नागरिक एक बार फिर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लोगों से उलझता और उत्पात मचाता मिला. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने दोबारा कार्रवाई की. उसे पकड़कर थाने लाया गया.

लोकसभा में सपा चीफ के बयान से बदल गया था माहौल, अब स्पीकर से हुई अखिलेश यादव की मुलाकात

मानसिक चिकित्सालय में कराया गया भर्ती

शुरुआती जांच और पूछताछ के बाद पुलिस ने विदेशी नागरिक को उपचार के लिए मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराया है. पहले उसके नशे की हालत में होने की चर्चा थी, लेकिन अब चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है.

इटली दूतावास को भी दी गई सूचना

पुलिस के मुताबिक संबंधित व्यक्ति इटली का नागरिक है. मामले की जानकारी इटली के दूतावास (Embassy) को भी दे दी गई है. मेडिकल रिपोर्ट और आगे की प्रक्रिया के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

विदेशी नागरिक के उत्पात को लेकर स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना थी. अब उसकी गिरफ्तारी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है. लोगों का कहना है कि 
विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों पर सतर्कता बरतनी चाहिए. प्रशासन विदेशी नागरिकों के सत्यापन, वीजा नियमों और उनकी गतिविधियों पर अधिक निगरानी रख सकता है.

राहुल गांधी के धरना पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, '...बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत'

Published at : 23 Jul 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Varanasi News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: वाराणसी में विदेशी नागरिक की उत्पात से मचा हड़कंप, अब भेजा गया मानसिक चिकित्सालय
वाराणसी में विदेशी नागरिक की उत्पात से मचा हड़कंप, अब भेजा गया मानसिक चिकित्सालय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव के लिए BJP ने काशी में तेज कर दी तैयारी, बूथ सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र
यूपी चुनाव के लिए BJP ने काशी में तेज कर दी तैयारी, बूथ सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा में LLB छात्र ने 14वीं मंजिल से कूदकर दी जान, पिता के बाद मां का था इकलौता चिराग
ग्रेटर नोएडा में LLB छात्र ने 14वीं मंजिल से कूदकर दी जान, पिता के बाद मां का था इकलौता चिराग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बलरामपुर: मुख्यमंत्री योगी ने किए मां पाटेश्वरी के दर्शन, स्वस्थ-समृद्ध उत्तर प्रदेश के लिए की प्रार्थना
मुख्यमंत्री योगी ने किए मां पाटेश्वरी के दर्शन, स्वस्थ-समृद्ध उत्तर प्रदेश के लिए की प्रार्थना
Advertisement

वीडियोज

अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा
Bollywood News: शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज अफवाहों पर विराम, 24 दिसंबर 2026 को होगा बड़ा धमाका (22-07-2026)
E20 ethanol: अब ATM से निकलेगा इथेनॉल! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी के NEET लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रया, जयराम रमेश बोले- 'दबाव का असर...'
पीएम मोदी के NEET लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रया, जयराम रमेश बोले- 'दबाव का असर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो तो कहो गांधी आश्रम का मजबूत कुर्ता था...', अखिलेश यादव ने लगाया पुलिस पर कपड़े फाड़ने की कोशिश का आरोप
'वो तो कहो गांधी आश्रम का मजबूत कुर्ता था...', अखिलेश यादव ने लगाया पुलिस पर कपड़े फाड़ने की कोशिश का आरोप
इंडिया
Explained: PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं रोक पाएगी CJP आंदोलन?
PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से नहीं थमेगा आंदोलन
बॉलीवुड
The Odyssey BO Day 6: 'द ओडिसी' ने 6ठे दिन भी काटा बवाल, भारत में बनने वाली है साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म, जानें- 6 दिनों का कलेक्शन
'द ओडिसी' ने 6ठे दिन भी काटा बवाल, भारत में बनने वाली है साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म
क्रिकेट
IND vs ZIM: मयंक यादव , अशोक यादव या यश ठाकुर … किस पर है टीम इंडिया के अगले तेज गेंदबाज बनने की जिम्मेदारी?
IND vs ZIM: मयंक यादव , अशोक यादव या यश ठाकुर … किस पर है टीम इंडिया के अगले तेज गेंदबाज बनने की जिम्मेदारी?
इंडिया
NEET पेपर लीक के दोषियों को होगी जल्द सजा, पीएम मोदी ने किया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान, बोले- 'युवाओं का भविष्य हमारी...'
NEET पेपर लीक के दोषियों को होगी जल्द सजा, पीएम मोदी ने किया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान, बोले- 'युवाओं का भविष्य हमारी...'
बिहार
पटना प्रोटेस्ट पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 500 अज्ञात पर FIR; हिरासत में 40 प्रदर्शनकारी
पटना प्रोटेस्ट पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 500 अज्ञात पर FIR; हिरासत में 40 प्रदर्शनकारी
एग्रीकल्चर
बालकनी में उगाएं बैंगन, कम जगह और कम खर्च में तैयार होगी अपनी सब्जी
बालकनी में उगाएं बैंगन, कम जगह और कम खर्च में तैयार होगी अपनी सब्जी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget