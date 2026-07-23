संसद मार्च में घायल प्रदर्शनकारी छात्रों का ख्याल रख रही थीं डिंपल यादव, BJP विधायक ने की तारीफ

नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन (CJP Protest) के दौरान घायल युवाओं की मदद करने को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव (Dimple Yadav) की खूब तारीफ हो रही है, विपक्ष के साथ-साथ सत्ता के पक्ष के लोगों ने भी डिंपल यादव की खुलकर तारीफ की है. दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान घायल छात्रों की मदद करने पर बीजेपी विधायक केतकी सिंह (Ketakee Singh) ने भी डिंपल यादव की तारीफ की है.

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बांसडीह विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक केतकी सिंह ने कहा कि, "दिल्ली के जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान घायल छात्रों की मदद कर सपा सांसद डिपल यादव ने मानवता का परिचय दिया है." केतकी सिंह ने कि संकट की घड़ी में इंसानियत दिखाने वाला हर व्यक्ति तारीफ के काबिल होता है.

'जलभराव किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा', गोरखपुर में CM योगी की सख्ती

केतकी सिंह ने की डिंपल यादव की खुलकर तारीफ

दिल्ली के जंतर-मंतर में 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन में घायल की छात्रों की मदद करते हुए समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं थी, जिन पर भारतीय जनता पार्टी की विधायक केतकी सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है. बांसडीह से बीजेपी की विधायक केतकी सिंह ने डिंपल यादव की खुलकर सराहना की है.

'जो इंसानियत दिखाता है, उसकी तारीफ जरुरी'

दिल्ली में घायल छात्रों की मदद संबंधी डिंपल यादव की सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कहा, "उस समय यदि कोई भी मां, महिला या जनप्रतिनिधि वहां मौजूद होता, तो वह भी वही करता जो डिंपल यादव ने किया." केतकी सिंह ने आगे कहा, "दुख और संकट की घड़ी में राजनीति नहीं, बल्कि मानवता सबसे पहले होनी चाहिए. जो भी इंसानियत दिखाता है, उसकी तारीफ होनी चाहिए."

जालौन में युवक के साथ मारपीट और लूट! जूतों की माला पहनाकर अपमानित करने का आरोप