अलीगढ़ पुलिस की मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी गोकश के पैर में लगी गोली, तमंचा-बाइक बरामद

अलीगढ़ पुलिस को अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है. थाना जवां पुलिस और क्रिमिनल इंटेलीजेंस विंग की संयुक्त टीम ने 25 हजार रुपये के इनामी गोकश फरमान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी.

गिरफ्तार आरोपी फरमान पुत्र शाहिद, निवासी काठे वाली गली, शाहजमाल, अलीगढ़ का रहने वाला है. वह थाना क्वार्सी क्षेत्र में दर्ज गोवध निवारण अधिनियम के मुकदमे में लंबे समय से फरार चल रहा था.

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जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ फरमान

28 जून 2026 को पुलिस टीम थाना जवां क्षेत्र में संदिग्ध अपराधियों की तलाश में अभियान चला रही थी. सूचना मिलने पर टीम ने फरमान को घेर लिया. खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी घायल हो गया. पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा (315 बोर), एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक होंडा साइन मोटरसाइकिल बरामद की गई है. घायल फरमान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

फरार चल रहा था आरोपी

20 सितंबर 2025 को थाना क्वार्सी क्षेत्र में गोकशी की घटना हुई थी. इस मामले में फरमान पर मुकदमा दर्ज किया गया था. 9 दिसंबर 2025 को न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी. उसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी अलीगढ़ द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने कहा कि जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी. पुलिस ने बरामद सामान को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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