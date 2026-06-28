उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बार फिर भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है. राजधानी के चिनहट स्थित हिमालयन कोल्ड स्टोरेज में रविवार (28 जून) को भीषण आग लग गई. आग लगने की सूचना तुरंत फायर विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची. फायर कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है.

मौके पर चिनहट पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है और राहत-बचाव का कार्य कर रही है. यह आग इतनी भयंकर है कि इसकी लपटें गोदाम की टिन शेड से साफ निकलती हुई दिखाई दे रही है. राहत-बचाव दल लगातार पानी की बौछारों से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है. आग लगने के बाद धुएं का गुबार दूर से आसमान में दिखाई दे रहा है.

मॉर्निंग वॉक पर गए लोगों ने दी आग की सूचना

कोल्ड स्टोरेज में लगी आग की घटना में अभी तक किसी के भी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है. बता दें कि रविवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने कोल्ड स्टोरेज से धुंआ निकलते हुए देखा, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस और फायर विभाग को दी.

सूचना मिलते ही प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया. फिलहाल प्रशासन के अधिकारी कोल्ड स्टोरेज के अंदर फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं. घटनास्थल पर हाईड्रोलिक मशीन और फायर कर्मचारियों द्वारा आग बुझाई जा रही है.

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पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा कोल्ड स्टोरेज के आसपास के क्षेत्र में बसे घरों को खाली कराया जा रहा है. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन ने पहले ही एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया है. मौके पर फिलहाल हर संभव राहत-बचाव कार्य किया जा रहा है.

आग लगने की कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस

लखनऊ की चिनहट थाना पुलिस द्वारा फिलहाल आग के कारणों की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है. अभी तक इस आग लगने की घटना का सटीक कारण नहीं पता चला है. पुलिस प्रशासन हर एंगल से इसकी जांच में जुटा हुआ है.

बता दें कि लखनऊ में बीते दिनों एक कोचिंग सेंटर में भयंकर आग की घटना सामने आई थी. इसमें कई छात्रों ने अपनी जान गंवा दी थी. अभी इसी घटना से लोगों का ध्यान नहीं हटा था कि एक ओर घटना ने सबका ध्यान खींच लिया. फिलहाल इस तरह घटनाएं लगातार सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं.

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